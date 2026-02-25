“Femminile plurale”, a Saronno un mese di iniziative per raccontare le donne in tutte le loro forme

Un intero mese di iniziative diffuse tra cultura, diritti e linguaggi per celebrare le donne e per una riflessione condivisa sui temi della parità, dei diritti e del ruolo delle donne nella società. In occasione della Giornata internazionale della donna, il Comune di Saronno propone una rassegna ricca di proposte diffuse sul territorio, organizzate in collaborazione con le realtà culturali cittadine.

«Si avvicina l’8 marzo, la giornata in cui le donne vengono celebrate. Ma quest’anno a Saronno ho voluto che non fosse solo un giorno, ma un’occasione per parlare di donne in tutte le loro sfaccettature – dice Lucy Sasso, assessora alle Pari opportunità – Parliamo di uguaglianza, di donne che lottano per avere pari opportunità in un mondo costruito da uomini per gli uomini. Parliamo di linguaggio inclusivo, di atlete che spesso dimentichiamo, di donne nella cultura che hanno cambiato il mondo. Vogliamo raccontare le donne in tutte le loro forme, per abbattere stereotipi e costruire una società veramente equa».

Incontri, mostre e film per raccontare tutte le donne

Il programma si sviluppa lungo tutto il mese di marzo e nasce da un lavoro condiviso tra l’Amministrazione comunale, il festival Filosofarti e la Biblioteca civica, all’interno di un circuito culturale che negli anni si è rafforzato, affiancato da iniziative promosse da associazioni e realtà del territorio con il patrocinio del Comune.

Il calendario si apre giovedì 26 febbraio alle 21, al Nuovo Cinema di piazza Prealpi, con l’incontro con l’autrice Vera Gheno, che presenterà il libro “Nessuno è normalə” nell’ambito del festival Filosofarti, in collaborazione con l’Associazione Helianto.

(Per prenotazioni: https://www.eventbrite.com/e/1981475073284)

A partire da lunedì 2 marzo, negli spazi della Biblioteca civica di viale Santuario, sarà allestita un’installazione creativa accompagnata da una bibliografia dedicata ai temi della parità di genere, della storia delle donne e dei femminismi, dal titolo “Da Malala a Frida Kahlo, da Maria Montessori a Samantha Cristoforetti”, realizzata con materiali di recupero e patrimonio librario.

Venerdì 6 marzo alle 10, al Cinema di via Silvio Pellico, è in programma la proiezione del film “Cosa dirà la gente”, con introduzione e dibattito a cura di Laura Succi. L’evento, inserito nel palinsesto “Sguardi di Libertà. Donne, diritti e parità nel cinema”, è riservato alle scuole ed è promosso dalla Rete antiviolenza provinciale “Questo non è amore”.

Sport, musica e conquiste al femminile

Sabato 7 marzo alle 17, a Villa Gianetti, si terrà l’incontro con la campionessa di ciclismo Morena Tartagni, dal titolo “Volevo fare la corridora”, a cura di FIAB Saronno Ciclocittà, con il patrocinio del Comune.

Domenica 8 marzo alle 16, sempre a Villa Gianetti, spazio alla musica con il concerto “Le figure femminili nell’opera lirica”, a cura degli Amici della lirica “Giuditta Pasta”, anch’esso inserito tra le iniziative patrocinate.

Il programma prosegue venerdì 13 marzo alle 18, a Villa Gianetti, con l’incontro “Intuizioni e conquiste della donna nella società”: l’autrice Emilia Covini dialogherà con Mariassunta Miglino per la presentazione dei volumi “Virginia Apgar, un’intuizione geniale” e “Bertha Ringer, il primo viaggio in automobile”, a cura dell’associazione 21zero47 e Mondadori, con il patrocinio comunale.

La rassegna si conclude martedì 24 marzo alle 10 al Teatro civico Giuditta Pasta con la lezione magistrale di Maura Gancitano, “Nella rete. Abitare la complessità senza restarne intrappolati”, nell’ambito del festival Filosofarti. L’incontro è dedicato prioritariamente alle scuole, con una quota limitata di posti disponibili per il pubblico.

Foto di StockSnap da Pixabay