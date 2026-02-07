Varese News

Il Carnevale Lavenese raddoppia: torna la sfilata notturna e la grande festa in piazza

Laveno Mombello si prepara a celebrare l'edizione 2026 con tre giorni di eventi tra il 17 e il 21 febbraio. Tra le novità il ritorno della sfilata sotto le stelle e il confermato "Carnevale in Tour"

Musica, carri allegorici e il sapore della tradizione: il Carnevale Lavenese è pronto a tornare protagonista. Organizzato dalla Pro Loco Laveno Mombello Cerro con il patrocinio del Comune, l’evento del 2026 si presenta con un programma potenziato che punta a coinvolgere l’intera comunità, dalle scuole agli ospiti della Fondazione Menotti Bassani.
Il programma degli appuntamenti

Le celebrazioni si articoleranno su tre giornate principali:

Martedì 17 febbraio: Il Carnevale inizia con un pomeriggio di festa dedicato agli ospiti della Fondazione Menotti Bassani Onlus, grazie alla collaborazione con la Asia Dance Company.

Giovedì 19 febbraio (Carnevale Notturno): Dopo anni di assenza, torna la storica sfilata notturna. La partenza è fissata per le ore 20:30 con carri e gruppi mascherati illuminati dalle luci della notte.

Sabato 21 febbraio (Sfilata Pomeridiana): Il momento clou della manifestazione inizierà alle ore 15:00. Sarà una giornata dedicata a famiglie e bambini, arricchita dal tradizionale “Concorso delle Mascherine”, dove una giuria di artisti premierà le creazioni più originali.

Gastronomia e Sorprese

Il centro nevralgico della festa sarà Piazza Caduti del Lavoro, dove lo stand gastronomico offrirà diverse specialità:

Giovedì sera (dalle 18:00): Panino e salamella, patatine e birra di Monaco.

Sabato (dalle 12:00): Polenta con bruscitt, spezzatino o zola, lenticchie con cotechino e le immancabili frittelle.

Inoltre, la Pro Loco ha annunciato una sorpresa speciale in Piazza Matteotti, invitando tutti i cittadini a scoprirla durante i giorni della manifestazione.

Un evento di rete

Per il terzo anno consecutivo, Laveno Mombello aderisce al progetto “Carnevale in Tour”, consolidando la rete tra i diversi carnevali del territorio. Il successo dell’iniziativa è reso possibile dal lavoro dei volontari e dal supporto di Polizia Locale, Protezione Civile, Croce Rossa del Medio Verbano e del media partner Radio Millennium.

Pubblicato il 07 Febbraio 2026
