Il Carnevale Lavenese raddoppia: torna la sfilata notturna e la grande festa in piazza
Laveno Mombello si prepara a celebrare l'edizione 2026 con tre giorni di eventi tra il 17 e il 21 febbraio. Tra le novità il ritorno della sfilata sotto le stelle e il confermato "Carnevale in Tour"
Musica, carri allegorici e il sapore della tradizione: il Carnevale Lavenese è pronto a tornare protagonista. Organizzato dalla Pro Loco Laveno Mombello Cerro con il patrocinio del Comune, l’evento del 2026 si presenta con un programma potenziato che punta a coinvolgere l’intera comunità, dalle scuole agli ospiti della Fondazione Menotti Bassani.
Il programma degli appuntamenti
Le celebrazioni si articoleranno su tre giornate principali:
Martedì 17 febbraio: Il Carnevale inizia con un pomeriggio di festa dedicato agli ospiti della Fondazione Menotti Bassani Onlus, grazie alla collaborazione con la Asia Dance Company.
Giovedì 19 febbraio (Carnevale Notturno): Dopo anni di assenza, torna la storica sfilata notturna. La partenza è fissata per le ore 20:30 con carri e gruppi mascherati illuminati dalle luci della notte.
Sabato 21 febbraio (Sfilata Pomeridiana): Il momento clou della manifestazione inizierà alle ore 15:00. Sarà una giornata dedicata a famiglie e bambini, arricchita dal tradizionale “Concorso delle Mascherine”, dove una giuria di artisti premierà le creazioni più originali.
Gastronomia e Sorprese
Il centro nevralgico della festa sarà Piazza Caduti del Lavoro, dove lo stand gastronomico offrirà diverse specialità:
Giovedì sera (dalle 18:00): Panino e salamella, patatine e birra di Monaco.
Sabato (dalle 12:00): Polenta con bruscitt, spezzatino o zola, lenticchie con cotechino e le immancabili frittelle.
Inoltre, la Pro Loco ha annunciato una sorpresa speciale in Piazza Matteotti, invitando tutti i cittadini a scoprirla durante i giorni della manifestazione.
Un evento di rete
Per il terzo anno consecutivo, Laveno Mombello aderisce al progetto “Carnevale in Tour”, consolidando la rete tra i diversi carnevali del territorio. Il successo dell’iniziativa è reso possibile dal lavoro dei volontari e dal supporto di Polizia Locale, Protezione Civile, Croce Rossa del Medio Verbano e del media partner Radio Millennium.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.