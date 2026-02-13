Il Comune di Cislago apre l’anagrafe di sera per la Carta d’identità elettronica
Sei aperture straordinarie dell’Ufficio Anagrafe tra febbraio e marzo per agevolare la sostituzione del documento cartaceo con la CIE. Il servizio solo su appuntamento
L’Amministrazione comunale di Cislago ha programmato una serie di aperture serali straordinarie dell’Ufficio Anagrafe per facilitare la sostituzione della carta d’identità cartacea con la Carta d’Identità Elettronica (CIE). Un servizio pensato per venire incontro ai cittadini che, per motivi di lavoro o altri impegni, hanno difficoltà a recarsi in Comune negli orari ordinari.
Le aperture straordinarie sono in programma nelle seguenti date: martedì 17 e 24 febbraio e martedì 3, 17, 24 e 31 marzo. L’orario previsto è dalle 19 alle 21.
Le serate saranno dedicate esclusivamente alla sostituzione della carta d’identità cartacea con la CIE. Non verranno quindi erogati altri servizi anagrafici.
L’accesso sarà consentito solo su appuntamento, da prenotare tramite il sito del Comune di Cislago. Una modalità che permette di organizzare al meglio il flusso degli utenti e ridurre i tempi di attesa.
L’iniziativa si inserisce nel percorso di progressiva sostituzione del documento cartaceo con quello elettronico, ormai diventato lo standard nazionale.
