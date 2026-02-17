Varese News

Incidente sulla provinciale del lungolago di Calcinate del Pesce: code verso la Schiranna

Nessuna persona risulta ferita ma la provinciale 1 del Lago di Varese ha registrato rallentamenti e incolonnamenti per chi arriva da Gavirate

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, martedì 17 febbraio, lungo la strada provinciale 1 del Lago di Varese. L’impatto è avvenuto intorno alle 14.40 nel tratto del lungolago di Calcinate del Pesce, in direzione Schiranna.

Secondo le prime informazioni non si registrano feriti, ma l’episodio ha avuto ripercussioni sulla viabilità. Si segnalano infatti code per chi proviene da Gavirate e si dirige verso Varese, con rallentamenti lungo l’asse che costeggia il lago.

Traffico rallentato verso la Schiranna

Il tratto interessato è uno dei più frequentati, soprattutto nelle ore centrali della giornata. L’incidente ha comportato disagi alla circolazione, con veicoli incolonnati in direzione della Schiranna.

Al momento non risultano coinvolte persone in modo grave e la situazione è in fase di normalizzazione, anche se permangono rallentamenti.

Pubblicato il 17 Febbraio 2026
