Italia protagonista: cinque medaglie azzurre nella giornata olimpica
Oltre a Sofia Goggia sul podio nello sci alpino femminile, arrivano un argento nella staffetta di biathlon, un bronzo nello snowboard parallelo e un altro bronzo nel pattinaggio di velocità. Una giornata da ricordare per gli azzurri
Una giornata intensa e ricca di soddisfazioni per l’Italia ai Giochi olimpici invernali Milano‑Cortina 2026, con cinque medaglie conquistate dagli atleti azzurri in diverse discipline. Dalle nevi di Cortina alle piste di Anterselva, dal ghiaccio di Rho alle tavole dello snowboard, allo slittino gli italiani hanno saputo dire la loro con prestazioni di altissimo livello.
Bronzo per Sofia Goggia nella discesa libera femminile
La campionessa azzurra ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nella prova di discesa libera femminile a Cortina d’Ampezzo, firmando una prova solida e determinata. Goggia ha chiuso alle spalle della vincitrice, confermando ancora una volta il suo valore nelle prove di velocità.
Sofia Goggia sul podio: medaglia di bronzo nella discesa libera femminile a Cortina
Argento nella staffetta di biathlon ad Anterselva
L’Italia ha ottenuto una notevole medaglia d’argento nella staffetta mista di biathlon presso l’Arena Alto Adige. La prova degli azzurri è stata convincente, con tempi regolari e grande equilibrio, alle spalle della Francia vincitrice della gara.
Biathlon, Italia d'argento nella staffetta: ad Anterselva vince la Francia
Bronzo nello snowboard parallelo femminile per Lucia Dalmasso
Nel programma di snowboard, grande risultato di Lucia Dalmasso che ha conquistato la medaglia di bronzo nella specialità dello slalom gigante parallelo, mettendo in mostra tecnica e determinazione sulle piste olimpiche.
Snowboard di bronzo: Lucia Dalmasso terza nel gigante parallelo
Bronzo anche per Riccardo Lorello nei 5.000 m di speed skating
Da non perdere la prova di Riccardo Lorello, che ha firmato una straordinaria prestazione nei 5.000 metri di pattinaggio di velocità a Rho, salendo sul terzo gradino del podio e conquistando un altro bronzo per l’Italia.
Riccardo Lorello conquista il bronzo nei 5.000 metri di speed skating
Dominik Fischnaller conquista la medaglia di bronzo nella prova individuale maschile degli Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, chiudendo dietro al tedesco Max Langenhan (oro) e all’austriaco Jonas Müller (argento). Un altro risultato di prestigio per gli azzurri nel ghiaccio.
Slittino, Dominik Fischnaller conquista il bronzo olimpico nell'individuale maschile
