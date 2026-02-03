La Fiamma Olimpica a Gallarate, Busto, Castellanza, Legnano e Saronno: l’evento in diretta su LegnanoNews e VareseNews
La fiaccola partirà da Gallarate alle 9.40, attraverserà Busto Arsizio e passerà da Castellanza per arrivare fra le 13 e le 13.15 a Legnano ed essere di una grande festa che coinvolgerà l’intera comunità
Il 4 febbraio fiamma olimpica passerà tra Varesotto e Alto Milanese per la 59esima tappa del percorso che accompagna alle Olimpiadi Milano-Cortina. La fiaccola partirà da Gallarate alle 9.40, attraverserà Busto Arsizio, con partenza dall’oratorio di Beata Giuliana alle 11, e passerà da Castellanza per arrivare fra le 13 e le 13.15 a Legnano ed essere di una grande festa che coinvolgerà l’intera comunità. I tedofori ripartiranno poi verso Rescaldina, dove è programmata una sosta tecnica al termine della quale gli atleti verranno accompagnati a Saronno, sede della tappa successiva. LegnanoNews e VareseNewsè sono campo per raccontarvi ogni istante di questa giornata storica. Il nostro liveblog, attivo già dai giorni scorsi con approfondimenti e curiosità, entra ora nel vivo: seguiteci in tempo reale per non perdere neanche un’immagine, un commento o un passaggio della torcia. Il liveblog si apre qui sotto (attendete qualche secondo per il caricamento corretto della pagina). Nel caso aveste problemi a visualizzare correttamente il racconto, vi consigliamo invece di
