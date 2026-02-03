Varese News

Varese Laghi

La fiamma olimpica che chiude un po’ di strade e il figlio del ladro ucciso

Il podcast con le principali news di oggi in meno di 10 minuti

fiamma olimpica


Tra le notizie di oggi c’è la nevicata che ha imbiancato solo la zona nord della provincia, la fiamma olimpica che attraverserà la zona densamente abitata tra Gallarate, Busto Arsizio e Legnano con relative strade chiuse, il figlio del ladro ucciso a Lonate Pozzolo che si costituisce dopo il decreto di fermo, un po’ di politica e l’evento suoniamole al cancro

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Orlando Mastrillo
orlando.mastrillo@varesenews.it

Un cittadino bene informato vive meglio nella propria comunità. La buona informazione ha un valore. Se pensi che VareseNews faccia una buona informazione, sostienici!

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.