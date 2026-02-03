La fiamma olimpica che chiude un po’ di strade e il figlio del ladro ucciso
Il podcast con le principali news di oggi in meno di 10 minuti
Tra le notizie di oggi c’è la nevicata che ha imbiancato solo la zona nord della provincia, la fiamma olimpica che attraverserà la zona densamente abitata tra Gallarate, Busto Arsizio e Legnano con relative strade chiuse, il figlio del ladro ucciso a Lonate Pozzolo che si costituisce dopo il decreto di fermo, un po’ di politica e l’evento suoniamole al cancro
