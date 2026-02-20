Varese News

Saronno/Tradate

La Posta di Gerenzano riaperta al pubblico con i nuovi servizi del Progetto Polis

L'ufficio ha riaperto questa mattina, dopo oltre un anno. Oltre ai tradizionali servizi postali, finanziari, assicurativi ed energetici, nell’ufficio di Gerenzano sono ora disponibili anche i servizi Inps e anagrafici

Gerenzano generica

Ha riaperto al pubblico questa mattina l’ufficio postale di Gerenzano dopo gli interventi di ristrutturazione e ammodernamento legati al progetto Polis di Poste Italiane. La sede di via Berra torna così pienamente operativa,dopo oltre un anno di chiusura,  ampliando anche l’offerta di servizi della Pubblica amministrazione.

Con quello di Gerenzano salgono a 74 gli uffici postali rinnovati in provincia di Varese nell’ambito del piano nazionale che punta a rafforzare la presenza dei servizi nei comuni con meno di 15mila abitanti .

Interventi e nuovi spazi

I lavori hanno interessato il sistema di illuminazione e il rinnovamento degli ambienti della sala al pubblico. Sono state introdotte nuove postazioni ribassate per favorire una migliore relazione con la clientela e sono state completamente rinnovate le sale consulenza.

L’obiettivo del progetto Polis, ideato da Poste Italiane, è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei piccoli comuni, contribuendo al loro rilancio attraverso una rete capillare di servizi .

I servizi disponibili

Oltre ai tradizionali servizi postali, finanziari, assicurativi ed energetici, nell’ufficio di Gerenzano sono ora disponibili anche i servizi Inps, tra cui il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico .

Attivi inoltre i servizi anagrafici: quindici certificati possono essere richiesti dai cittadini registrati nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (Anpr), gestita dal Ministero dell’Interno .

L’ufficio di via Berra osserva il consueto orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 20 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.