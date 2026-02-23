L’incuria dei nostri centri storici e i cinque anni dall’omicidio di Luca Attanasio
Le notizie principali di lunedì in meno di 10 minuti
L’incendio di un appartamento e l’allagamento di un negozio a Lonate Pozzolo ricordano l’abbandono dei nostri centri storici, il ricordo con Monsignor Parolin dell’ambasciatore italiano in Congo ucciso cinque anni fa in un agguato ancora senza risposte, il museo dei bambini quasi pronto a Legnano e molto altro nelle notizie di lunedì 23 febbraio.
