Varese News

Life

L’incuria dei nostri centri storici e i cinque anni dall’omicidio di Luca Attanasio

Le notizie principali di lunedì in meno di 10 minuti

podcast notizie varesenews


L’incendio di un appartamento e l’allagamento di un negozio a Lonate Pozzolo ricordano l’abbandono dei nostri centri storici, il ricordo con Monsignor Parolin dell’ambasciatore italiano in Congo ucciso cinque anni fa in un agguato ancora senza risposte, il museo dei bambini quasi pronto a Legnano e molto altro nelle notizie di lunedì 23 febbraio.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Orlando Mastrillo
orlando.mastrillo@varesenews.it

Un cittadino bene informato vive meglio nella propria comunità. La buona informazione ha un valore. Se pensi che VareseNews faccia una buona informazione, sostienici!

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.