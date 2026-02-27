Mastini a caccia di Civette. Sul ghiaccio si fa serio, scattano i playoff

Ci siamo: è arrivato quel momento della stagione in cui tutto quello che è venuto prima smette di contare, tutto si azzera. Quelle partite in cui ogni gol, realizzato o subito, ha un peso specifico enorme. Da sabato 28 febbraio infatti, (primo ingaggio ore 18:30) iniziano i playoff della IHL e quindi si fa sul serio per i Mastini. Di fronte ai quali c’è un Alleghe che arriverà sotto la volta dell’Acinque Ice per riscattare una stagione con più bassi che alti, ma assolutamente in grado di impensierire Varese.

La serie inizierà con importanti novità in termini di regolamento, perché la AIHG, (Associazione Italiana Hockey Ghiaccio) ha diramato un comunicato che annulla i tiri di rigore dopo l’over-time in caso di parità giocato in 3 contro 3 a cui eravamo abituati. Si giocheranno quindi tempi da 20′ a oltranza con la regola del “golden gol” (o sudden death), con la particolarità che i giocatori di movimento rimarranno cinque per squadra. Una scelta destinata a fare discutere e che rischia di allungare a dismisura le partite.

Tornando all’hockey giocato, chi conosce questo sport sa che i playoff sono un’altra cosa, e per una serie di motivi nulla è scontato. Questo soprattutto se si incrociano squadre dalle caratteristiche molto diverse, come proprio Alleghe. Formazione in grado di mettere sul ghiaccio un hockey di ottimo livello, veloce e fluido, con attaccanti in grado di impensierire qualsiasi difesa, assieme ad un approccio ruvido, che spesso ha creato problemi ai gialloneri.

Civette che, dopo un ottimo avvio di stagione frutto di un mercato davvero ottimo, hanno perso quella spinta propulsiva calando progressivamente di tono, situazione che si è riflessa sulla classifica relegando i veneti in ultima posizione del Master Round (quindi la sesta generale). Un risultato che però non deve trarre in inganno, visto che per i ragazzi di Matikainen non sarà affatto semplice regolare Alleghe: prova ne è l’ultima partita giocata a Varese, vinta solo all’over time. Proprio sotto la guida del neoallenatore però, sembra che i Mastini abbiano hanno cambiato pelle, mettendo sul ghiaccio una squadra più ordinata e compatta soprattutto in difesa, e con margini di miglioramento in tutti i reparti.

Certo, va detto che i risultati “calcistici” a cui Varese ci ha abituato nelle ultime partite, con pochissimi gol di scarto, possono essere un fattore di rischio in uno sport come l’hockey su ghiaccio, ma con la crescita che sembra avere il gruppo, si dovrebbe anche risolvere il problema della sterilità offensiva.

Varese quindi dovrà contenere la frizzante manovra delle Civette, lavorando molto sul powerplay, altro problema da sistemare anche in funzione del gioco espresso dai veneti, spesso al limite: se eccederanno dal punto di vista disciplinare si potranno creare situazioni con l’uomo in più. Obiettivo principale è quello di iniziare con una vittoria, e dare tutto nella trasferta successiva, per incanalare la serie sul corretto binario. Atteso per sabato il pubblico delle grandi occasioni, vista la differenza che il caldo tifo giallonero è capace di fare in situazioni importanti come questa.

PLAYOFF

Appiano – Pergine (ore 18); Varese – Alleghe (18,30); Caldaro – Feltre (19,30); Aosta – Fassa (20).

IL CALENDARIO

Gara 1 | Varese – Alleghe | Sabato 28/2, ore 18,30, Acinque Ice Arena, Varese

Gara 2 | Alleghe – Varese | Martedì 3/3, ore 20,30, Stadio A. De Toni, Alleghe

Gara 3 | Varese – Alleghe | Giovedì 5/3, ore 20,30, Acinque Ice Arena, Varese

Ev. Gara 4 | Alleghe – Varese | Sabato 7/3, ore 20,30, Stadio De Toni, Alleghe

Ev. Gara 5 | Varese – Alleghe | Martedì 10/3, ore 20,30, Acinque Ice Arena, Varese