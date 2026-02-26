Padre Francesco Citton porta le sue memorie della Terra Santa a Somma Lombardo

Un incontro pubblico all’auditorium San Luigi con il religioso che ha guidato la Custodia francescana: riflessioni e memorie di un’esperienza vissuta nei delicati territori del Medio Oriente

Un racconto che attraversa i luoghi della cristianità e la complessità di un territorio segnato dalla storia. Lunedì 2 marzo alle 20:45, l’auditorium San Luigi di Somma Lombardo avrà come protagonista Padre Francesco Patton, già custode di Terra Santa, che condividerà con il pubblico le riflessioni maturate durante il suo mandato.

L’incontro, dal titolo «Come un pellegrinaggio. I miei giorni in Terra Santa», si pone come un momento di approfondimento diretto su una delle aree più delicate del mondo, vista attraverso gli occhi di chi ha ricoperto un ruolo di guida e osservazione privilegiata.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Somma Lombardo e vede la collaborazione di diverse realtà locali, tra cui la Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa. L’ingresso alla serata presso l’auditorium San Luigi è gratuito, con accesso consentito fino a esaurimento dei posti disponibili in sala.