Pagelle Pro Patria: Di Munno ingenuo, Desogus e Udoh firmano il primo punto di Bolzoni
Mastroianni incisivo sui gol e bravo a dialogare con Desogus. Esordio ok per Felicioli, Pogliano evita il 3-1. Di Munno rischia di rovinare tutto
SALA 6: esordio da titolare in biancoblù, sicuro in presa, incolpevole sui gol.
SASSARO 6: soffre un po’ le offensive dalla sua parte; in avanti si propone spesso con inserimenti interessanti in area avversaria.
POGLIANO 6: decisivo quando chiude su Sorrentino, che avrebbe potuto siglare il 3-1.
MOTOLESE 6: partita senza sbavature e ogni tanto si fa vedere in avanti con qualche verticalizzazione.
FELICIOLI 6: esordio non semplice contro un cliente complicato come Garattoni; in diverse occasioni interviene per ripulire l’area con interventi precisi.
(Travaglini 6: ingresso senza particolari sbavature).
FROSALI 6: nella prima da titolare si trova davanti un osso duro come Parlati, dà comunque il suo contributo in fase offensiva.
(Schirò 6: entra per dare maggiore esperienza e solidità al centrocampo).
Segnali di vita per la Pro Patria: 2-2 in rimonta con l’Albinoleffe
DI MUNNO 4,5: ingenuità clamorosa nel finale che rischia di compromettere il finale.
FERRI 6: cresce rispetto alle ultime uscite, lottando su ogni pallone e dando man forte in copertura.
(Citterio 6: entra e dà un contributo alla rimonta finale)
DESOGUS 7: uno dei più positivi della Pro Patria, cerca sempre la giocata e mette spesso in difficoltà la difesa avversaria.
(Udoh 7: gol dal peso specifico inestimabile, non tanto per la classifica quanto per il morale della squadra).
MASTROIANNI 7: lotta, cerca sempre di far salire la squadra e propizia le due reti. Dialoga molto bene con Desogus.
GIUDICI 6: bravo a sfruttare l’errore di Sottini in occasione del 2-1, servendo immediatamente Mastroianni, per il resto una buona gara.
(Orfei 6: ingresso positivo, riesce a creare scompiglio alla retroguardia avversaria con alcune iniziative personali).
ALL. BOLZONI 6: la squadra entra ancora una volta troppo timida, lasciando l’iniziativa agli avversari, per poi riuscire in una insperata rimonta che consegna il primo punto al mister.
Pro Patria, Bolzoni e Desogus: “Niente è perso, questo pareggio può essere la svolta”
