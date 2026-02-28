Rally dei Laghi, Crugnola subito in fuga. Guaio Dipalma: 7′ di penalità

La notizia più importante è anche la più attesa, al termine della prima giornata di gara al 34° Rally dei Laghi: davanti a tutti c’è Andrea Crugnola che vince entrambe le prove speciali regalando così un esordio eccellente (in Italia) per la nuova Lancia Ypsilon Rally2. Un bolide che proprio Crugnola ha contribuito (molto) a sviluppare e che fin dallo shakedown del mattino ha dimostrato di avere un passo eccellente. Il tutto nel giorno della scomparsa di un mito per la Casa torinese, il “Drago” Sandro Munari.

La seconda notizia più importante invece è inconsueta e, purtroppo, è molto dura per un pilota che puntava al podio. Giò Dipalma – che per i tempi di gara sarebbe secondo alle spalle di Crugnola – è stato infatti penalizzato in maniera pesante a causa di un errore dell’equipaggio (con Dipalma c’è il navigatore “Cobra”). La Skoda numero 2 è infatti arrivata in largo anticipo al via della PS2 e ha subito ben 7′ di penalizzazione togliendo di fatto il malnatese da qualsiasi obiettivo.

L’altro pilota d’alta fascia costretto a inseguire da lontano è Pippo Pensotti ma per un motivo differente: il lavenese ha concluso sul cerchio la PS2 (Laghetto-Sette Termini) finendo così lontano in classifica. Per lui sarà una domenica d’attacco nel tentativo di recuperare terreno ma anche in questo caso la top5 appare lontana anche perché alle spalle di Crugnola la concorrenza è alta.

Simone Miele, anzitutto, sta sfruttando esperienza, qualità e vettura: ha chiuso a ridosso di Dipalma in entrambe le prove e quindi è secondo assoluto, sornione, a 15.8 dal leader della corsa. Soprattutto, l’olgiatese con la Skoda Fabia, ha messo un po’ di “luce” tra sé e gli inseguitori con Alessandro Re terzo (a 14.2 da Miele) e con l’eterno Freguglia a soli 9″ dal comasco. Quinto Brega, dotato di buon passo, davanti a Ripoli, Locatelli e Fredducci.



La coda della top 10 si trasforma anche nella vetta di una classe Rally4 che mantiene le promesse della vigilia, ovvero di una lotta di altissimo profilo tra diversi equipaggi. Il sabato sera sorride ad Andrea Spataro, autore di una PS2 eccellente: il luinese trapiantato in Val d’Intelvi però è avanti di un soffio rispetto a Nicolò Ardizzone (entrambi su Lancia Ypsilon), valsesiano che parteciperà anche al campionato italiano. Dietro di loro inseguono – nella categoria e nell’assoluta – Cambiaghi e Di Giovanni preceduti però da un altro veterano di lusso, Vanni Maran, 11° assoluto con l’antica Renault Clio S16.

Il “Laghi” è scattato alle 15 in punto da Luino, una scelta azzeccata da parte degli organizzatori che hanno dato il via in una bella cornice di pubblico. Tanta gente pure sulle prove, anche grazie al bel tempo (e si sa che non è sempre così nel rally di casa nostra…) che in molti si augurano di ritrovare domenica anche se le previsioni sono un po’ in peggioramento.

Crugnola potrebbe attaccare di nuovo a inizio giornata anche per testare al meglio la Ypsilon: «La gara di casa è importante e voglio fare bene, ma per noi il Laghi serve anche per provare ulteriormente la vettura in vista del resto della stagione» ha dichiarato al via. Alle sue spalle però la bagarre è assicurata anche perché la corsa è ancora lunga: si parte con Valganna (9.39), Fabiasco-Sette Termini (10.07) e Forcora (11.20), poi riordino e assistenza in Colacem e quindi ancora Valganna (15.43) e Fabiasco-Sette Termini (16.11). Tanti chilometri, tante curve e – chissà – magari un meteo meno clemente. Insomma, il “Laghi” è appena cominciato.

