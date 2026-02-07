Referendum di marzo, il Governo precisa il quesito. La data non cambia
Il Consiglio dei ministri recepisce l’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum e propone un decreto al Presidente della Repubblica.
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha deliberato di proporre al Presidente della Repubblica l’adozione di un decreto volto a precisare il quesito del referendum popolare confermativo già indetto con decreto del 13 gennaio 2026.
La decisione è stata assunta alla luce dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum, comunicata il 6 febbraio 2026. Come indicato nel comunicato, il provvedimento non modifica l’indizione del referendum, che resta confermata, ma interviene esclusivamente sulla formulazione del quesito, adeguandola nei termini stabiliti dalla citata ordinanza.
Il referendum si svolgerà nei giorni 22 e 23 marzo 2026. Il testo del quesito viene pertanto precisato come segue: «Approvate il testo della legge di revisione degli articoli 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?».
La deliberazione del Consiglio dei ministri si inserisce nel percorso istituzionale previsto per lo svolgimento del referendum confermativo, assicurando la coerenza del quesito con quanto stabilito dall’Ufficio centrale per il referendum
