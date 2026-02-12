Referendum sulla giustizia, a Busto Arsizio una serata pubblica per il No

Un incontro pubblico per spiegare le ragioni del “No” al referendum sulla giustizia. È quello in programma giovedì 26 febbraio alle 20.45 alla sala Tramogge dei Molini Marzoli, in via Molino 2 a Busto Arsizio.

La serata, dal titolo “Le ragioni del No”, è promossa dal Comitato provinciale di Varese per il No e vedrà la partecipazione di magistrati e rappresentanti del mondo associativo. L’obiettivo è offrire un momento di approfondimento e confronto sui contenuti del referendum.

Gli interventi

Ad aprire l’incontro sarà l’avvocato Andrea Prestinoni, del Comitato provinciale di Varese per il No. Interverranno poi il dottor Luca Villa, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, e il dottor Stefano Colombo, G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio.

Un’occasione per analizzare gli aspetti tecnici e istituzionali del quesito referendario, con l’intento di spiegare ai cittadini le motivazioni della scelta di voto contraria alla riforma.

Le associazioni coinvolte

All’iniziativa aderiscono diverse realtà del territorio, tra cui Acli, Anpi (sezione di Busto Arsizio), Legambiente. La serata è aperta al pubblico.