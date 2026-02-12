Referendum sulla giustizia, a Busto Arsizio una serata pubblica per il No
L’iniziativa punta a offrire strumenti di comprensione e confronto sui temi della giustizia al centro della consultazione referendaria
Un incontro pubblico per spiegare le ragioni del “No” al referendum sulla giustizia. È quello in programma giovedì 26 febbraio alle 20.45 alla sala Tramogge dei Molini Marzoli, in via Molino 2 a Busto Arsizio.
La serata, dal titolo “Le ragioni del No”, è promossa dal Comitato provinciale di Varese per il No e vedrà la partecipazione di magistrati e rappresentanti del mondo associativo. L’obiettivo è offrire un momento di approfondimento e confronto sui contenuti del referendum.
Gli interventi
Ad aprire l’incontro sarà l’avvocato Andrea Prestinoni, del Comitato provinciale di Varese per il No. Interverranno poi il dottor Luca Villa, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, e il dottor Stefano Colombo, G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio.
Un’occasione per analizzare gli aspetti tecnici e istituzionali del quesito referendario, con l’intento di spiegare ai cittadini le motivazioni della scelta di voto contraria alla riforma.
Le associazioni coinvolte
All’iniziativa aderiscono diverse realtà del territorio, tra cui Acli, Anpi (sezione di Busto Arsizio), Legambiente. La serata è aperta al pubblico.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.