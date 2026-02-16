San Valentino in sella: in 219 alla Pedalata a Groppello di Gavirate

A Groppello di Gavirate la passione per la bicicletta batte anche il vento. Sono stati 219 gli “innamorati delle due ruote” che domenica 15 febbraio hanno preso parte alla Pedalata e Gravel di San Valentino – Memorial Bruno Bertagna, Gran Premio Ristorante Al Lago di Gavirate – storica manifestazione amatoriale non agonistica giunta alla sua 49esima edizione.

Sui tre percorsi predisposti – uno su strada e due gravel – hanno pedalato fianco a fianco cicloturisti, appassionati e volti noti come l’ex professionista Stefano Zanini, arrivati da diverse province del Nord Italia e dal Canton Ticino, a conferma del richiamo ormai sovraregionale dell’evento organizzato dalla Società Ciclistica Orinese sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana.

La mattinata, iniziata con vento teso e proseguita sotto il sole, ha avuto come quartier generale il Ristorante Al Lago, affiancato dai co‑promotori Ciclovarese, GS Contini e Bike4bliss, con il patrocinio di Città di Gavirate, VareseDoYouBike, Sestero, Panathlon Club Varese, GS Berti, Club Il Puma Taino, VareseSport e Pedala con i Campioni.

Alle premiazioni, alla presenza del vicepresidente della Provincia di Varese Giacomo Iametti e del sindaco di Gavirate Massimo Parola, il gruppo più numeroso è risultato il team Amici di Varese, che ha ricevuto dalle mani di Eugenia Bertagna il trofeo dedicato alla memoria di Bruno. Il Trofeo Ristorante Al Lago di Gavirate, riservato al gruppo più numeroso tra i gravellisti, è andato al Bicitime Racing Team, mentre il Funtos Bike – secondo per partecipazione – si è aggiudicato il Trofeo Società Ciclistica Orinese.

La Pedalata di San Valentino conferma così il suo ruolo di “classica” di inizio stagione per il ciclismo varesino: un appuntamento dove contano più la compagnia e il paesaggio che il cronometro, e dove il ricordo di Bruno Bertagna continua a vivere nella gioia semplice di una domenica in bici attorno al lago.