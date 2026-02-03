San Valentino, progettare casa insieme: a Varese l’evento “Un architetto per voi” di General Srl

In occasione di San Valentino, la filiale di General Srl in via San Martino a Varese propone un’iniziativa originale pensata per le coppie: “Un architetto per voi”, un evento speciale dedicato a chi sogna, immagina o sta progettando la propria casa.

L’appuntamento è fissato per giovedì 12 e venerdì 13 febbraio, due giornate durante le quali sarà possibile partecipare a una consulenza professionale gratuita di coppia con un architetto dedicato. Un’occasione per fermarsi, confrontarsi e iniziare a dare forma alla casa dei propri sogni, che si tratti di un nuovo immobile o della ristrutturazione di uno spazio già esistente.

L’incontro si svolge in un clima informale e accogliente: le coppie saranno accompagnate nella progettazione da un professionista, con il supporto di un calice di bollicine o di una tisana, mentre a tutte le donne sarà riservato un omaggio floreale, in omaggio alla ricorrenza di San Valentino.

nella foto, da sinistra, l’architetto Albertazzi e l’arch. Pietroboni

“Un architetto per voi” vuole essere un momento diverso dal solito, che unisce la progettazione alla condivisione, trasformando un’idea di casa in un’esperienza da vivere insieme.

Gli appuntamenti sono gratuiti e possono essere prenotati tramite questo link: https://doodle.com/…/la-vostra-casa-ideale-by-general-srl

General Srl è una realtà varesina specializzata nel settore dell’edilizia e dell’arredamento, con un’offerta che copre l’intero ciclo del progetto: dalla ristrutturazione di immobili civili e industriali alla manutenzione ordinaria e straordinaria, fino alla gestione completa dei lavori. L’azienda si occupa inoltre della fornitura di infissi e della realizzazione di mobili su misura, puntando su soluzioni “chiavi in mano” che coniugano qualità costruttiva, sicurezza ed estetica del design.

Un modo originale per festeggiare San Valentino e, allo stesso tempo, conoscere da vicino una realtà del territorio che mette al centro le persone e i loro spazi di vita.