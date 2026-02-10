Varese News

Saronno, Consiglio comunale l’11 febbraio: in discussione tariffe, turismo e comunicazione istituzionale

L’assemblea è convocata alle 21 in Sala Vanelli. All’ordine del giorno l’adesione alla Fondazione Varese Welcome, una variazione al bilancio 2026/2028 e una mozione su Saronno Sette

È stato convocato per mercoledì 11 febbraio alle 21, in Sala Vanelli il Consiglio comunale di Saronno. Diversi i punti all’ordine del giorno, che spaziano dai temi di bilancio alle scelte in ambito turistico, fino a una mozione sulla comunicazione istituzionale.

In apertura, l’assemblea sarà chiamata a esprimersi sull’adesione del Comune alla Fondazione Varese Welcome, in qualità di socio di partecipazione. Seguirà una variazione al Bilancio di previsione finanziario 2026/2028.

Un ulteriore punto riguarda la determinazione delle tariffe per i servizi locali per l’anno 2026 e il tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, con presa d’atto della deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 29 gennaio, relativa alla rettifica di una precedente delibera.

Chiude l’ordine del giorno una mozione, presentata dai consiglieri di Forza Italia – PPE e dal consigliere indipendente Luca Amadio, che richiama il rispetto dei principi di imparzialità, pluralismo e corretto utilizzo della comunicazione istituzionale nel periodico settimanale comunale Saronno Sette.

