Saronno e Gerenzano ricordano il sacrificio del Brigadiere Giorgio Illuminoso

Saronno e Gerenzano si stringono nel ricordo di un uomo che ha pagato con la vita la dedizione alla divisa e alla sicurezza dei cittadini. Giovedì 5 febbraio, alle ore 17.30, la Chiesa di San Francesco a Saronno ospiterà la Santa Messa in memoria del Brigadiere dei Carabinieri Giorgio Illuminoso.

Alla celebrazione parteciperanno i vertici dell’Arma dei Carabinieri, insieme alle autorità civili dei comuni del territorio, per onorare un servitore dello Stato scomparso proprio il 5 febbraio del 2009.

Un eroe del quotidiano

Il Brigadiere Illuminoso è stato insignito della Medaglia d’Oro al Merito Civile alla memoria, un riconoscimento che sottolinea il coraggio e lo straordinario senso del dovere dimostrati durante il servizio. La sua figura è profondamente legata alla comunità di Gerenzano, dove risiedeva: dal febbraio 2022, una targa affissa sulla facciata del Municipio ricorda il suo sacrificio, affinché il suo esempio resti impresso nella memoria collettiva.

Un invito alla partecipazione

L’evento non rappresenta solo una ricorrenza formale, ma un momento di profondo raccoglimento per tutta la cittadinanza. La cerimonia intende celebrare i valori di lealtà e spirito di servizio incarnati dal militare, valori che — come sottolineano i promotori dell’iniziativa — continuano a vivere nella coscienza di chi lo ha conosciuto e nel ricordo delle istituzioni.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per rendere omaggio a un uomo che ha dato tutto per la comunità.