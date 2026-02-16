Scontro in galleria sulla superstrada di Malpensa, grave una 21enne
L'incidente alle 14:30 di lunedì, sulla carreggiata in direzione autostrada A8, coinvolti due veicoli. Lunghe code per oltre due ore
Grave incidente stradale sulla superstrada di Malpensa, sulla carreggiata in direzione autostrada A8. Lo scontro è avvenuto alle 14.30 di lunedì pomeriggio, all’altezza della galleria che sottopassa la cittadina di Cardano al Campo.
Sul posto sono arrivati in “codice rosso” la Polizia Stradale, i vigili del fuoco, un elicottero di soccorso sanitario da Como, un’ambulanza e un’automedica.
Tre le persone soccorse: una ragazza e un ragazzo entrambi di 21 anni e un uomo di 36 anni.
Ad avere la peggio è stata la conducente di una delle auto, una ragazza di 21 anni, trovata incosciente dai soccorritori e trasportata dall’elisoccorso all’ospedale di Circolo di Varese. Le altre persone coinvolte invece non hanno avuto necessità di assistenza sanitaria.
Si segnala una lunga coda, direzione A8, che alle 15.45 partiva dal tratto a ridosso dello svincolo Terminal 2.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Mia23s su Esplosioni e fiamme in una fonderia a Lonate Pozzolo
Alberto Gelosia su Il tour per la legge sulla “Remigrazione” passa anche a Gallarate: interviene l’Anpi
Felice su In Svizzera si voterà per decidere se nel Paese debba esserci un tetto massimo di dieci milioni di abitanti
Felice su L'Italia come immenso bed&breakfast non ha un futuro
Felice su Superati i 3 milioni di presenze: turismo in crescita nel Varesotto e Varese Welcome lancia nuove idee
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.