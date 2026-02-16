Scontro in galleria sulla superstrada di Malpensa, grave una 21enne

Grave incidente stradale sulla superstrada di Malpensa, sulla carreggiata in direzione autostrada A8. Lo scontro è avvenuto alle 14.30 di lunedì pomeriggio, all’altezza della galleria che sottopassa la cittadina di Cardano al Campo.

Sul posto sono arrivati in “codice rosso” la Polizia Stradale, i vigili del fuoco, un elicottero di soccorso sanitario da Como, un’ambulanza e un’automedica.

Tre le persone soccorse: una ragazza e un ragazzo entrambi di 21 anni e un uomo di 36 anni.

Ad avere la peggio è stata la conducente di una delle auto, una ragazza di 21 anni, trovata incosciente dai soccorritori e trasportata dall’elisoccorso all’ospedale di Circolo di Varese. Le altre persone coinvolte invece non hanno avuto necessità di assistenza sanitaria.

Si segnala una lunga coda, direzione A8, che alle 15.45 partiva dal tratto a ridosso dello svincolo Terminal 2.