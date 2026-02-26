Scontro tra furgone e moto al “solito” incrocio di Bodio Lomnago: 58enne in codice giallo
L’impatto è avvenuto intorno alle 9.15 lungo via Risorgimento, in un punto già segnalato più volte per la sua pericolosità e teatro in passato di altri episodi anche gravi
Incidente nella mattinata di giovedì 26 febbraio a Bodio Lomnago, lungo via Risorgimento, all’altezza dell’incrocio del distributore di benzina, un punto già finito più volte al centro delle cronache per la sua pericolosità. A scontrarsi sono stati un furgone e una moto. Un uomo di 58 anni è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo.
L’allarme è scattato intorno alle 9.15. Secondo quanto comunicato dai soccorritori, si è trattato di un incidente stradale tra un furgone e moto con il coinvolgimento di una persona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Varese e un’ambulanza base della Croce Rossa, allertata dalla centrale operativa Soreu Laghi.
L’intervento dei soccorsi
Il motociclista, un uomo di 58 anni, è stato preso in carico dal personale sanitario e trasportato in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma è stato comunque necessario il ricovero per accertamenti. La missione di soccorso è stata gestita dalla centrale Soreu dei Laghi, che ha coordinato l’invio dei mezzi sul posto.
Un incrocio già segnalato come pericoloso
L’incidente riaccende l’attenzione su un tratto di strada già teatro in passato di episodi anche molto gravi. L’incrocio del distributore su via Risorgimento è stato più volte indicato come punto critico per la viabilità locale.
In passato anche l’amministrazione comunale aveva chiesto interventi per migliorare la sicurezza in quell’area, considerata da molti automobilisti e residenti particolarmente insidiosa.
