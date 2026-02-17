Tre giovani varesotti nella nazionale di basket di Banchi

Ci sono ben tre giocatori varesotti, tutti giovani, nell’elenco di 24 uomini compilato dal c.t. della Nazionale di basket, Luca Banchi, in vista delle due partite valide per la qualificazione ai prossimi mondiali in cui l’Italia sarà opposta alla Gran Bretagna.

Banchi ha infatti richiamato sia Elisee Assui sia Luigi Suigo (foto FIBA) che avevano già fatto parte della squadra a novembre (quando ci fu anche l’esordio di Matteo Librizzi) e ha aggiunto al gruppo anche Matteo Calzavara.

Per Assui, classe 2006, è i coronamento di una settimana notevole: prima la vittoria della Openjobmetis sulla (ex) capolista Brescia all’ultimo secondo, poi l’ufficializzazione del suo passaggio in NCAA la prossima estate (alla George Washington University), quindi la chiamata di Banchi. E chissà che non possa esordire con la nazionale maggiore – a novembre si allenò senza scendere in campo – dopo aver conquistato l’oro europeo nell’estate 2025.

Suigo, pivot del 2007 di Tradate, alto 2 metri e 20, sta giocando attualmente in Serbia al Mega di Belgrado, formazione famosa soprattutto per essere un trampolino di lancio verso gli USA e come Assui dovrebbe volare in NCAA al termine di questa stagione. Con il Mega sta facendo segnare 8,2 punti e 5,2 rimbalzi a partita in 18′ di impiego medio.

Il più “vecchio” dei tre è invece Andrea Calzavara, playmaker gallaratese di classe 2001, che sta disputando la prima stagione in carriera in Serie A con la maglia di Udine dopo aver “scalato” le categorie inferiori ed essersi fatto notare in A2. Con la Old Wild West, neopromossa che ora punta ai playoff, Calzavara è a 8,3 punti e 3 assist di media in poco meno di 19′ di gioco a gara. Numeri importanti per un esordiente assoluto nella massima categoria.

Le sfide tra Italia e Gran Bretagna sono in programma venerdì 27 febbraio a Newcastle Upon Tyne (20.30 italiane) e lunedì 2 marzo a Livorno (19,30). Proprio nella città toscana ci sarà il raduno previsto per lunedì 23, subito dopo la conclusione delle Final Eight di Coppa Italia a Torino. Del gruppo dei 24 fa parte un altro ex varesino, Nico Mannion, ora in forza all’Olimpia Milano.

Banchi dovrà poi “scremare” la squadra visto che a referto sono ammessi 12 giocatori: probabile che il c.t. ne tenga 14 o 15 tra cui scegliere al momento di fare la squadra per le due partite.

Nel girone di qualificazione ai Mondiali del Qatar 2027 l’Italia ha finora perso la prima partita (in casa con l’Islanda) e vinto la successiva in trasferta in Lituania. Tutte e quattro le squadre hanno lo stesso bilancio di una vittoria e una sconfitta: attenzione perché la Gran Bretagna (con il milanese Ellis e il veneziano Wheatle) non è più la nazionale-materasso del passato.