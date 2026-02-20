Una voragine sulla strada a Gavirate, chiuso per alcune ore un tratto di corsia verso Cocquio Trevisago

Una buco di circa 40 centimetri si è aperto nel pomeriggio a Gavirate, lungo la strada in direzione Cocquio Trevisago, rendendo necessaria la chiusura di un tratto di corsia tra via XXV Aprile e viale Verbano. ( foto tratta dalla pagina Facebook Gavirate Viva)

A comunicarlo è il Comune, che ha informato sulle modifiche alla viabilità e sugli interventi in corso. La corsia interessata dal cedimento è rimasta chiusa alcune ore ed è stata riaperta dopo le 20, mentre quella opposta, non coinvolta dal dissesto, è stata sempre percorribile.

L’intervento di ANAS

È stata immediatamente avvisata ANAS, ente responsabile del tratto stradale, che è intervenuta con l’apertura di un cantiere per la messa in sicurezza e la sistemazione della sede stradale. Le operazioni sono iniziate nel giro di poco tempo per evitare ulteriori criticità così da ripristinare al più presto la normale circolazione.

Il sopralluogo del sindaco

Sul posto si è recato anche il sindaco di Gavirate Massimo Parola per visionare l’accaduto e coordinare i primi interventi insieme ai tecnici.

Nessuno è rimasto coinvolto nel cedimento. Dopo l’intervento per riaprire la carreggiata si effettueranno ulteriori verifiche per definire precisamente le cause del cedimento strutturale.