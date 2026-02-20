Una voragine sulla strada a Gavirate, chiuso per alcune ore un tratto di corsia verso Cocquio Trevisago
Il cedimento si è verificato nel tratto compreso tra via XXV Aprile e viale Verbano. La circolazione è stata ripristinata attorno alle ore 20
Una buco di circa 40 centimetri si è aperto nel pomeriggio a Gavirate, lungo la strada in direzione Cocquio Trevisago, rendendo necessaria la chiusura di un tratto di corsia tra via XXV Aprile e viale Verbano. ( foto tratta dalla pagina Facebook Gavirate Viva)
A comunicarlo è il Comune, che ha informato sulle modifiche alla viabilità e sugli interventi in corso. La corsia interessata dal cedimento è rimasta chiusa alcune ore ed è stata riaperta dopo le 20, mentre quella opposta, non coinvolta dal dissesto, è stata sempre percorribile.
L’intervento di ANAS
È stata immediatamente avvisata ANAS, ente responsabile del tratto stradale, che è intervenuta con l’apertura di un cantiere per la messa in sicurezza e la sistemazione della sede stradale. Le operazioni sono iniziate nel giro di poco tempo per evitare ulteriori criticità così da ripristinare al più presto la normale circolazione.
Il sopralluogo del sindaco
Sul posto si è recato anche il sindaco di Gavirate Massimo Parola per visionare l’accaduto e coordinare i primi interventi insieme ai tecnici.
Nessuno è rimasto coinvolto nel cedimento. Dopo l’intervento per riaprire la carreggiata si effettueranno ulteriori verifiche per definire precisamente le cause del cedimento strutturale.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Francesco Enrico Speroni su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.