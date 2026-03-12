A Morazzone un incontro sui disturbi alimentari: “Il peso invisibile dell’apparenza”

Venerdì 13 marzo, la Sala Mazzucchelli ospiterà un appuntamento dedicato a uno dei temi più delicati e sottovalutati della salute giovanile: i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA).

L’incontro, patrocinato dal Comune di Morazzone, si intitola “Tra lo specchio e la maschera – Il peso invisibile dell’apparenza” e unirà competenza clinica e testimonianza umana per portare alla luce una realtà che troppe famiglie vivono in silenzio.

Interverranno la dottoressa Nicla Bene, psicoterapeuta specializzata nei disturbi alimentari, e la dottoressa Cinzia Fumagalli, presidente di Ananke Family APS – associazione attiva da anni nel sostegno alle famiglie colpite da queste patologie. A loro si affiancheranno alcune ragazze che hanno vissuto in prima persona la malattia, per raccontare dall’interno un percorso spesso lungo e doloroso.

I numeri sono inequivocabili: in Italia oltre 3,5 milioni di persone soffrono di disturbi alimentari, con un’impennata registrata dopo la pandemia. Nel solo 2023 si sono contati 3.780 decessi riconducibili a queste patologie, che rappresentano oggi la seconda causa di morte tra i giovani, superata soltanto dagli incidenti stradali.

Eppure, nonostante la gravità del fenomeno, il sistema pubblico fatica a rispondere: strutture insufficienti, liste d’attesa lunghissime e famiglie che si vedono costrette a interrompere le cure per ragioni economiche.

È per rispondere a questo bisogno che Ananke Family ha lanciato il progetto “La Terapia Sospesa”: sul modello del caffè sospeso napoletano, chi può permetterselo dona uno o più percorsi terapeutici – psicoterapia, consulenza nutrizionale, supporto familiare – a favore di chi non ha le risorse per accedervi. Un gesto concreto che può fare la differenza tra l’abbandono e la guarigione.

L’evento del 13 marzo sarà anche l’occasione per sostenere questo progetto. Chi desidera contribuire può farlo tramite bonifico intestato ad Associazione Ananke Family APS, IBAN IT95E0837433240000006604845, causale: Erogazione liberale – Progetto Terapia sospesa.

Ospitando la serata, il Comune di Morazzone ha voluto fare propria questa causa e sostenere l’opera di sensibilizzazione che Ananke Family porta avanti ogni giorno.