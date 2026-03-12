A Morazzone un incontro sui disturbi alimentari: “Il peso invisibile dell’apparenza”
Venerdì 13 marzo alla Sala Mazzucchelli una serata di sensibilizzazione. Durante l’incontro sarà presentato anche il progetto solidale “Terapia sospesa” promosso da Ananke Family APS
Venerdì 13 marzo, la Sala Mazzucchelli ospiterà un appuntamento dedicato a uno dei temi più delicati e sottovalutati della salute giovanile: i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA).
L’incontro, patrocinato dal Comune di Morazzone, si intitola “Tra lo specchio e la maschera – Il peso invisibile dell’apparenza” e unirà competenza clinica e testimonianza umana per portare alla luce una realtà che troppe famiglie vivono in silenzio.
Interverranno la dottoressa Nicla Bene, psicoterapeuta specializzata nei disturbi alimentari, e la dottoressa Cinzia Fumagalli, presidente di Ananke Family APS – associazione attiva da anni nel sostegno alle famiglie colpite da queste patologie. A loro si affiancheranno alcune ragazze che hanno vissuto in prima persona la malattia, per raccontare dall’interno un percorso spesso lungo e doloroso.
I numeri sono inequivocabili: in Italia oltre 3,5 milioni di persone soffrono di disturbi alimentari, con un’impennata registrata dopo la pandemia. Nel solo 2023 si sono contati 3.780 decessi riconducibili a queste patologie, che rappresentano oggi la seconda causa di morte tra i giovani, superata soltanto dagli incidenti stradali.
Eppure, nonostante la gravità del fenomeno, il sistema pubblico fatica a rispondere: strutture insufficienti, liste d’attesa lunghissime e famiglie che si vedono costrette a interrompere le cure per ragioni economiche.
È per rispondere a questo bisogno che Ananke Family ha lanciato il progetto “La Terapia Sospesa”: sul modello del caffè sospeso napoletano, chi può permetterselo dona uno o più percorsi terapeutici – psicoterapia, consulenza nutrizionale, supporto familiare – a favore di chi non ha le risorse per accedervi. Un gesto concreto che può fare la differenza tra l’abbandono e la guarigione.
L’evento del 13 marzo sarà anche l’occasione per sostenere questo progetto. Chi desidera contribuire può farlo tramite bonifico intestato ad Associazione Ananke Family APS, IBAN IT95E0837433240000006604845, causale: Erogazione liberale – Progetto Terapia sospesa.
Ospitando la serata, il Comune di Morazzone ha voluto fare propria questa causa e sostenere l’opera di sensibilizzazione che Ananke Family porta avanti ogni giorno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
ClaudioCerfoglia su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.