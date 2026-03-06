A Villa Cagnola di Gazzada Schianno il pranzo di Pasqua con un menù speciale
Un percorso gastronomico pensato per la festa con ingredienti di stagione, risotto agli asparagi, carrè di vitello e dolce finale con colomba pasquale
Villa Cagnola propone il pranzo di Pasqua con un menù dedicato alla tradizione e alla stagionalità. L’appuntamento è per domenica 5 aprile alle 12.30, quando il ristorante della storica dimora di Gazzada Schianno accoglierà gli ospiti con un percorso gastronomico pensato per celebrare la festa con piatti curati e ingredienti primaverili.
Un menù tra tradizione e creatività
Il pranzo si aprirà con una serie di antipasti: quiche con porri e speck Alto Adige, focaccia con guanciale e miele di castagno accompagnata da crema di burrata al basilico e un uovo cotto a 65 gradi servito con insalatina di asparagi.
Tra i primi piatti spazio a un risotto Carnaroli con asparagi croccanti e fonduta di Parmigiano Reggiano, arricchito dal croccante di lonzino affumicato. Seguiranno crespelle con besciamella ai carciofi, zafferano e prosciutto alle erbe.
Il secondo e i dolci di Pasqua
Come secondo piatto verrà proposto un carrè di vitello con il suo fondo, accompagnato da flan di carciofi e patate dolci croccanti. Il pranzo si concluderà con il dessert, una frolla con ricotta, gocce di cioccolato, nocciole tostate e mirtilli, insieme alla tradizionale colomba pasquale.
Il menù comprende acqua naturale e frizzante, vini al calice in abbinamento alle portate e caffè espresso, per un costo di 65 euro a persona.
Prenotazioni
Per partecipare al pranzo di Pasqua è consigliata la prenotazione contattando il numero telefonico 0332 461304 oppure scrivendo a info@villacagnola.it
