Varese News

Varese Laghi

A Villa Cagnola di Gazzada Schianno il pranzo di Pasqua con un menù speciale

Un percorso gastronomico pensato per la festa con ingredienti di stagione, risotto agli asparagi, carrè di vitello e dolce finale con colomba pasquale

Villa Cagnola

Villa Cagnola propone il pranzo di Pasqua con un menù dedicato alla tradizione e alla stagionalità. L’appuntamento è per domenica 5 aprile alle 12.30, quando il ristorante della storica dimora di Gazzada Schianno accoglierà gli ospiti con un percorso gastronomico pensato per celebrare la festa con piatti curati e ingredienti primaverili.

Un menù tra tradizione e creatività

Il pranzo si aprirà con una serie di antipasti: quiche con porri e speck Alto Adige, focaccia con guanciale e miele di castagno accompagnata da crema di burrata al basilico e un uovo cotto a 65 gradi servito con insalatina di asparagi.

Tra i primi piatti spazio a un risotto Carnaroli con asparagi croccanti e fonduta di Parmigiano Reggiano, arricchito dal croccante di lonzino affumicato. Seguiranno crespelle con besciamella ai carciofi, zafferano e prosciutto alle erbe.

Il secondo e i dolci di Pasqua

Come secondo piatto verrà proposto un carrè di vitello con il suo fondo, accompagnato da flan di carciofi e patate dolci croccanti. Il pranzo si concluderà con il dessert, una frolla con ricotta, gocce di cioccolato, nocciole tostate e mirtilli, insieme alla tradizionale colomba pasquale.

Il menù comprende acqua naturale e frizzante, vini al calice in abbinamento alle portate e caffè espresso, per un costo di 65 euro a persona.

Prenotazioni

Per partecipare al pranzo di Pasqua è consigliata la prenotazione contattando il numero telefonico 0332 461304 oppure scrivendo a info@villacagnola.it

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 06 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.