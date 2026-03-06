“Arpa celtica tra passato e presente”: a Saronno un concerto per la cagnolina Stella

La musica dell’arpa celtica risuonerà tra le mura storiche di Villa Gianetti a Saronno per un appuntamento che unisce il fascino delle tradizioni antiche alla solidarietà concreta.

Questa sera, venerdì 6 marzo, alle 21, il Duo Oltreconfine e l’Ensemble Sentieri Sonori daranno vita al concerto “Arpa Celtica tra passato e presente”, un viaggio sonoro organizzato dall’Enpa di Saronno con il patrocinio del Comune.

L’arpa celtica, con il suo timbro cristallino, sarà la protagonista assoluta di un’esibizione che vedrà collaborare due formazioni esperte nella valorizzazione del repertorio folk e classico, con un repertorio che spazia dalle radici storiche fino alle contaminazioni contemporanee.

L’ingresso alla serata è a offerta libera, fino a esaurimento dei posti disponibili, e l’intero ricavato sarà devoluto a favore della sezione Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) di Saronno. In particolare l’iniziativa servirà per sostenere le cure della cagnolina Stella, operata per diversi tumori della pelle e mammari.

Data la capienza limitata della sala di Villa Gianetti, è consigliata la prenotazione per assicurarsi un posto. Gli organizzatori hanno messo a disposizione un contatto diretto per agevolare il pubblico: è possibile riservare il proprio ingresso inviando un messaggio WhatsApp al numero 331 7414284.

Un’occasione per godere della grande musica dal vivosostenendo le attività della sede Enpa di Saronno.