BTP Valore, al via la nuova emissione: tassi dal 2,5% al 3,5%

Inizia oggi la settima emissione del BTP Valore. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica la serie dei tassi cedolari minimi garantiti del nuovo titolo, collocato da lunedì 2 a venerdì 6 marzo fino alle ore 13, salvo chiusura anticipata.

Il titolo prevede una struttura a cedole crescenti (“step-up”) su sei anni: 2,50% per il primo e secondo anno; 2,80% per il terzo e quarto; 3,50% per il quinto e sesto. Al termine del collocamento saranno resi noti i tassi definitivi, che potranno essere confermati o aumentati in base alle condizioni di mercato.

Destinato esclusivamente ai risparmiatori retail, il BTP Valore offre cedole nominali trimestrali, durata di 6 anni e un premio finale extra dello 0,8% sul capitale investito. Il prezzo di collocamento è alla pari (100), senza vincoli o commissioni di sottoscrizione. L’acquisto è possibile tramite home banking abilitato al trading online o presso banca e ufficio postale dove si detiene conto e deposito titoli. L’investimento minimo è di 1.000 euro, senza tetto massimo, con piena soddisfazione degli ordini salvo eventuale chiusura anticipata da parte del MEF. Il titolo beneficia della tassazione agevolata al 12,5% su cedole e premio finale, dell’esenzione dalle imposte di successione e dell’esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato.