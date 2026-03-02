BTP Valore, al via la nuova emissione: tassi dal 2,5% al 3,5%
Collocamento da oggi fino al 6 marzo: cedole trimestrali crescenti, premio finale dello 0,8% e investimento minimo di 1.000 euro
Inizia oggi la settima emissione del BTP Valore. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica la serie dei tassi cedolari minimi garantiti del nuovo titolo, collocato da lunedì 2 a venerdì 6 marzo fino alle ore 13, salvo chiusura anticipata.
Il titolo prevede una struttura a cedole crescenti (“step-up”) su sei anni: 2,50% per il primo e secondo anno; 2,80% per il terzo e quarto; 3,50% per il quinto e sesto. Al termine del collocamento saranno resi noti i tassi definitivi, che potranno essere confermati o aumentati in base alle condizioni di mercato.
Destinato esclusivamente ai risparmiatori retail, il BTP Valore offre cedole nominali trimestrali, durata di 6 anni e un premio finale extra dello 0,8% sul capitale investito. Il prezzo di collocamento è alla pari (100), senza vincoli o commissioni di sottoscrizione. L’acquisto è possibile tramite home banking abilitato al trading online o presso banca e ufficio postale dove si detiene conto e deposito titoli. L’investimento minimo è di 1.000 euro, senza tetto massimo, con piena soddisfazione degli ordini salvo eventuale chiusura anticipata da parte del MEF. Il titolo beneficia della tassazione agevolata al 12,5% su cedole e premio finale, dell’esenzione dalle imposte di successione e dell’esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.