“Dal Parquet”: il dopopartita di Openjobmetis – Nutribullet 91-86
Episodio stagionale numero 22 del nostro podcast dedicato ai dopopartita della Pallacanestro Varese: i biancorossi con 6 uomini in doppia cifra si impongono in volata su Treviso e inseguono i playoff
La Openjobmetis porta a quota tre la striscia di vittorie con un sofferto ma importante successo ai danni della pericolante Nutribullet Treviso, piegata nel finale dopo 40′ equilibrati. A Masnago il tabellone conclusivo segnala un 91-86 a favore della squadra di Kastritis che sale a quota 18 e resta agganciata alla zona playoff.
Al match della 22a giornata è dedicato il nuovo episodio di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il podcast che racconta i match della Pallacanestro Varese: all’interno trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, le parole di coach Kastritis, il racconto del momento decisivo, alcuni commenti dei tifosi e il punto tecnico di coach Roberto Conti.
La fotografia è di Mattia Martegani, il supporto tecnico di Thomas Massara.
Giovedì 19 marzo (in diretta alle 14 su Radio Materia) appuntamento con “Luci a Masnago” che poi sarà disponibile anche in forma di podcast e che ora ha un suo profilo Instagram (QUI per diventare followers).
“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle principali piattaforme audio come Spreaker, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast oltre che su Youtube. Ricordatevi di cliccare “Mi piace” per restare sempre aggiornati sulle nuove puntate!
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