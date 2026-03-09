L’impresa del Varese Calcio a 5: biancorossi promossi in Serie A2

La vittoria sudata e di stretta misura sui cagliaritani dell’Elmas ha avuto un risvolto storico per il futsal provinciale. Il 4-3 fatto segnare sul campo di Laveno è infatti valso la promozione per la prossima Serie A2 per il Varese Calcio a 5, una delle squadre di riferimento in provincia per una disciplina spettacolare e in crescita a livello nazionale.

Con i tre punti guadagnati sabato scorso il Varese – che gioca le partite interne sulle sponde del Lago Maggiore – ha vinto matematicamente il Girone A di Serie B meritando così il passaggio di categoria. Un traguardo meritato e raggiunto con due partite ancora da disputare a riprova del cammino effettuato lungo tutta la stagione dalla compagine di mister Denis Nivuori.

I biancorossi hanno perso solo due partite (a fronte di 15 vittorie e un pareggio), sono stati tra i protagonisti del girone fin dalla prima giornata e hanno segnato 92 reti (+29 la differenza). L’attacco è stato guidato da Mattia Bergamaschi, il bomber della squadra con 16 gol, due in più dell’accoppiata formata da Andrea Ganzetti e Nicolò Rasi mentre anche Samuele Chiappucci è andato in doppia cifra (10).

Il tutto con una rosa con diversi atleti locali e senza ricorrere a giocatori stranieri che, spesso, sono un’aggiunta decisiva in questi campionati per arrivare al traguardo. «L’idea di partenza era di fare bene in campionato perché, prima o poi, avevamo l’obiettivo di salire in A2 – racconta il direttore generale Ciro Di Nunzio – Però non mi aspettavo affatto di centrare la promozione con due giornate di anticipo. Abbiamo costruito una squadra bilanciata tra uomini di esperienza e giovani di talento: abbiamo tenuto uno zoccolo duro che già avevamo cui sono stati aggiunti alcuni innesti mirati e la cosa ha funzionato».

Nel corso della stagione il Varese C5 ha attraversato solo un momento di flessione: «Lo scivolone è arrivato in Coppa Italia quando abbiamo perso negli ottavi proprio contro l’Elmas mancando la qualificazione alle Final Eight. Un risultato arrivato forse più per demerito nostro che per merito degli avversari. Però ci siamo risollevati subito fino ad arrivare a un risultato storico. Ora ci godiamo la promozione senza però dimenticare che ci sono ancora due partite da onorare: le useremo per mettere le basi per il futuro perché la A2 è un torneo molto prestigioso e difficile».

Non mancano, da parte del dirigente biancorosso (primo da sinistra nella foto in alto), i ringraziamenti per una stagione del genere: «In primis al nostro main sponsor Renova e poi a tutti quelli che ci hanno dato fiducia come tutti gli altri partner. Grazie alla “squadra dirigenziale” con i presidenti Ferdinando Langella e Mauro Racco e con il direttore sportivo Marco Zingaro e naturalmente grazie a tutto lo staff e ai ragazzi: abbiamo fatto qualcosa di eccezionale.

In generale il futsal varesotto sta vivendo una stagione positiva: in A2 – la categoria dove arriverà il Varese C5 nel 2026-27 – il Real Sesto di mister Danilo Lemma è attualmente secondo nel Girone A mentre nello stesso girone dei biancorossi in B il Cardano ’91 sta lottando per evitare i playout e rappresenta comunque una realtà di buon profilo.

VARESE C5 – LA ROSA

Portieri: Matteo LANGELLA, Gianmarco MACCHI, Davide VERGANI

Centrali: Edoardo CATALDI, Nicolò RASI

Laterali: Mattia BERGAMASCHI, Nicolò DALL’OMO, Jacopo FRANZETTI, Mattia VERGNA

Universali: Samuele CHIAPPUCCI, Manuel ROSA, Giuseppe SURACE

Pivot: Cristian BATTAIA, Andrea GANZETTI, Andrea PARINETTI, Federico VALLARELLA

Allenatore: Denis NIVUORI. Vice: Vincenzo RAUSA