L’ultimo viaggio verso la “sua Pontida”: da Varese i pullman per l’addio a Umberto Bossi
Domenica 22 marzo i militanti della Sezione di Varese partiranno da Piazza Libertà destinazione l'Abbazia di Pontida per tributare l'ultimo omaggio al Senatur
La Lega di Varese si prepara a salutare per l’ultima volta il suo “Capo”. C’è un fermento commosso tra le fila della Sezione di Varese, che per domenica 22 marzo sta organizzando il trasporto collettivo verso l’Abbazia di San Giacomo a Pontida, luogo simbolo scelto per i funerali di Umberto Bossi. Non è solo una questione di logistica, ma un atto di presenza dovuto per chi, in quelle terre e sotto quel vessillo, ha condiviso decenni di battaglie politiche al fianco del fondatore della Lega.
Il ritrovo è fissato per la prima mattinata di domenica, con il pullman pronto a muoversi da piazza Libertà a Varese alle ore 09:00. Il percorso verso la bergamasca prevede alcune tappe per permettere a tutti i sostenitori della provincia di unirsi al convoglio: alle 9.15 il mezzo farà sosta a Buguggiate, nel parcheggio del Tigros, per poi dirigersi verso Gallarate, dove l’ultima fermata è prevista alle 9.30 presso le Sorelle Ramonda.
Il costo per la partecipazione al viaggio è di 20 euro e la ripartenza da Pontida è programmata per le ore 13:30 circa. Non è escluso che altre sezioni si organizzino per mettere a disposizione , auto o pullman, di chi volesse essere presenta all’ultimo saluto. Sarà una domenica di silenzio e riflessione in quel prato che tante volte ha ascoltato la voce tonante del Senatur, un ultimo “pellegrinaggio” verso le radici di un movimento che proprio tra Varese e Pontida ha scritto la sua storia. Chi volesse usufruire del servizio messo a disposizione della Sezione di Varese, può inviare un’email a dilloallalegavarese@gmail.com avendo cura di inserire il numero di telefono per essere ricontattati.
Sarà domenica a Pontida l’addio a Umberto Bossi, cerimonia nell’abbazia di San Giacomo
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Fuga dai carabinieri e schianto in rotonda a Varese: patente sospesa per un anno
PaoloFilterfree su C’era anche un varesino al summit segreto del miliardario Peter Thiel. Davide Quadri: "Troppo isterismo, solo pensiero alto"
lenny54 su Vestiti usati: anche a Varese il "fast fashion" manda in tilt la raccolta
GrandeFratello su Vestiti usati: anche a Varese il "fast fashion" manda in tilt la raccolta
Gianluca Tonellotto su L'ossessione dei treni da Varese a Milano
Gianluca Tonellotto su L'ossessione dei treni da Varese a Milano
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.