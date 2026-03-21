L’ultimo viaggio verso la “sua Pontida”: da Varese i pullman per l’addio a Umberto Bossi

La Lega di Varese si prepara a salutare per l’ultima volta il suo “Capo”. C’è un fermento commosso tra le fila della Sezione di Varese, che per domenica 22 marzo sta organizzando il trasporto collettivo verso l’Abbazia di San Giacomo a Pontida, luogo simbolo scelto per i funerali di Umberto Bossi. Non è solo una questione di logistica, ma un atto di presenza dovuto per chi, in quelle terre e sotto quel vessillo, ha condiviso decenni di battaglie politiche al fianco del fondatore della Lega.

Il ritrovo è fissato per la prima mattinata di domenica, con il pullman pronto a muoversi da piazza Libertà a Varese alle ore 09:00. Il percorso verso la bergamasca prevede alcune tappe per permettere a tutti i sostenitori della provincia di unirsi al convoglio: alle 9.15 il mezzo farà sosta a Buguggiate, nel parcheggio del Tigros, per poi dirigersi verso Gallarate, dove l’ultima fermata è prevista alle 9.30 presso le Sorelle Ramonda.

Il costo per la partecipazione al viaggio è di 20 euro e la ripartenza da Pontida è programmata per le ore 13:30 circa. Non è escluso che altre sezioni si organizzino per mettere a disposizione , auto o pullman, di chi volesse essere presenta all’ultimo saluto. Sarà una domenica di silenzio e riflessione in quel prato che tante volte ha ascoltato la voce tonante del Senatur, un ultimo “pellegrinaggio” verso le radici di un movimento che proprio tra Varese e Pontida ha scritto la sua storia. Chi volesse usufruire del servizio messo a disposizione della Sezione di Varese, può inviare un’email a dilloallalegavarese@gmail.com avendo cura di inserire il numero di telefono per essere ricontattati.