Nella biblioteca di Cardano lo scaffale delle donne e della parità, dedicato a Laura Prati e Gabriella Sberviglieri
Uno spazio specifico destinato ai titoli dedicati al pensiero femminile e alle politiche di parità di genere. Nel ricordo della sindaca uccisa e della storica attivista per i diritti delle donne
Sabato 14 marzo la Biblioteca civica “G. Rodari” di Cardano al Campo ha ospitato l’inaugurazione dello scaffale dedicato ai temi del pensiero femminile e alle politiche di parità. “Semi di Parità – L’eredità intellettuale di Laura e Gabriella”è il titolo sotto cui il Comune, attraverso gli assessorati alla Cultura e ai Diritti e Politiche di genere, ha presentato il nuovo spazio in collaborazione con l’associazione Laura Prati.
L’iniziativa si è svolta in occasione dei cinquant’anni della biblioteca: lo scaffale è dedicato a Laura Prati e Gabriella Sberviglieri, vale a dire alla sindaca uccisa nel 2013 e alla storica figura che dentro la Cgil e nell’associazionismo si è battuta per la parità di genere.
La mattinata ha visto diversi interventi. Dopo l’apertura istituzionale della vicesindaca Paola Torno, sono intervenute Anna Danesi, consigliera di Parità della Provincia di Varese, Daniela Tomasini dell’Associazione Laura Prati, Ivana Brunato dell’Eos Odv – centro di ascolto e accompagnamento, Stefania Filetti del Coordinamento Donne Cgil Varese e Luisa Santoro, già coordinatrice della rete di scuole “Questo non è amore”. Durante l’incontro è stato proiettato anche un breve video dedicato a Sberviglieri.
Nel corso della mattinata è stata inoltre scoperta la targa dedicata allo scaffale tematico e presentato il video “L’8 marzo. Non una festa. Una promessa”, realizzato dal Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.
Lo scaffale tematico offre, come detto, libri che affrontano temi legati alla cultura, al pensiero femminile e alle politiche di parità di genere. Ma non finisce qui: «Anche negli altri scaffali tutti i libri che trattano di donne avranno l’etichetta rossa», ha spiegato la vicesindaca Paola Torno, annunciando l’introduzione di un sistema di segnalazione che renderà più riconoscibili i volumi opera di autrici donne.
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