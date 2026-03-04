Primavera al Panperduto: mercatini, visita guidata e fotografia lungo il Ticino

Tante occasioni diverse e soprattutto uno scenario affascinante, quello del bacino dove le acque azzurre del Ticino diventano naviglio e canale Villoresi

Una giornata per celebrare l’arrivo della bella stagione in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. Domenica 22 marzo 2026 il Panperduto, lungo il fiume Ticino, ospita “Primavera al Panperduto”, un appuntamento che unisce natura, artigianato e cultura in una cornice paesaggistica di grande fascino.

Situato nel cuore del Parco del Ticino, il complesso del Panperduto è uno dei luoghi simbolo della valle del fiume: l’antica diga, il canale Villoresi e gli edifici storici affacciati sull’acqua rendono questo angolo tra Somma Lombardo e Vizzola Ticino una meta amata da camminatori, ciclisti e famiglie. Con l’arrivo della primavera, il sito diventa ancora più suggestivo, tra il verde che rinasce, il riflesso dell’acqua e i percorsi immersi nella natura.

Proprio qui, dalle 10 alle 17, sarà allestito il mercatino artigianale di primavera, con bancarelle e creazioni realizzate a mano. Un’occasione per passeggiare tra prodotti originali e piccoli oggetti di artigianato, godendosi al tempo stesso l’atmosfera rilassata del luogo.

La giornata prevede anche una visita guidata alle 10.30, pensata per scoprire la storia e le curiosità del Panperduto, dalle opere idrauliche che hanno segnato lo sviluppo del territorio fino al rapporto tra il fiume e la vita della valle. Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo a visit@panperduto.it

Durante tutta la giornata sarà inoltre possibile visitare la mostra fotografica di DoraMari’ DeRosa, fotografa per passione, con scatti dedicati alla natura e ai paesaggi.

Ad accompagnare l’evento ci sarà anche il bar aperto per tutta la giornata, ideale per fermarsi per una colazione, un pranzo leggero o un aperitivo con vista sul Ticino.

“Primavera al Panperduto” sarà quindi l’occasione perfetta per trascorrere qualche ora all’aria aperta, tra mercatini, fotografia e la bellezza di uno dei luoghi più affascinanti della provincia di Varese.