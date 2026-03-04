“Quel maledetto filo che ci lega”: al circolo Quarto Stato di Cardano un weekend lungo per la Giornata della Donna

Da giovedì sera libri, concerti e progetti sociali legati dall’esperienza femminile, tra solidarietà e condivisione

Il Circolo Quarto Stato di Cardano al Campo celebra l’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, con un weekend “lungo” ricco di iniziative creative e culturali, dal 5 all’8 marzo 2026. “Aracne: Quel maledetto filo che ci lega” è il titolo che tiene insieme le diverse iniziative, che passano per libri, concerti, mostre e attività manuali in un’atmosfera conviviale e accogliente come quello del circolo della Casa del Popolo, luogo d’incontro, di partecipazione sociale, di lotta.

Giovedì 5 marzo: Laura Campiglio con Il cuore è sempre a sinistra

La prima serata si apre alle 21 con un reading di e con Laura Campiglio, che presenterà il suo libro “Il cuore è sempre a sinistra”, edito da People Editore.

Karl Marx e Jenny von Westphalen, Che Guevara e Aleida March, Zohran Mamdani e Rama Duwaji e non solo: la biografia sentimentale della sinistra attraverso alcune delle sue coppie più iconiche. Con uno sguardo ironico e curioso, ripercorre oltre un secolo di storia, mostrando come le istanze di uguaglianza e giustizia si siano incarnate non solo in lotte individuali e azioni collettive, ma anche negli amori – e disamori – di chi le ha portate avanti. Ne emerge un mosaico di storie epiche, tragiche o semplicemente boccaccesche. Un libro che, senza indulgere nel mito o nel cinismo, mostra come, a sinistra, si sia sempre cercato di reinventare l’amore insieme alla politica – in entrambi i casi, con alterne fortune. Ma se il cuore batte da questo lato, un motivo ci sarà.

Venerdì 6 marzo: “Un punto alla volta – Fili in Circolo”

A partire dalle 21.00 si terrà la presentazione di “Un punto alla volta – Fili in Circolo”, progetto di maglia e uncinetto sociale, con un collegamento speciale con Sheep Italia di Saverio Tommasi. Paola e Graziella condivideranno il progetto che, oltre alla dimensione creativa, è anche un veicolo di inclusione sociale.

Il progetto, che viene avviato in questi giorni, prevede incontri settimanali al venerdì nel tardo pomeriggio. «Così come i fili ci siamo intrecciati e abbiamo creato un nodo, un ponte tra generazioni. Questo progetto nasce dall’idea che il lavoro a maglia possa essere molto più di un’attività manuale: può diventare uno strumento di incontro, inclusione e solidarietà».

A completare la serata, ci sarà un concerto dal vivo delle Sorelle Borromee, che porteranno la loro musica a rendere ancora più speciale questa serata di scambio e solidarietà.

Domenica 8 marzo – Dimostrazioni

La giornata finale sarà caratterizzata da una serie di dimostrazioni artistiche e sociali. Alle 18.30 verrà presentata una esposizione e mostra realizzata da Annarita Rea e Chiara Pettenuzzo. Alle 21.00, interverranno relatori su temi legati ai progetti sociali, al cinema e alla poesia.

La serata si concluderà con il concerto dal vivo del Coro Le Giovani Zanzare.