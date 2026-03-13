Rive e fondali puliti: sabato il clean-up al Lago di Varese

Sabato 14 marzo sul lago di Varese si terrà una giornata dedicata alla pulizia delle rive, dei canneti e dei fondali. L’appuntamento è alla darsena di Cazzago Brabbia alle 9, dove si ritroveranno i volontari della Rete Lago di Varese e Comabbio per il nuovo appuntamento del Clean Up Project.

Il programma è serrato e coinvolge più fronti contemporaneamente: dalle 9.30 un gruppo si occuperà della pista ciclopedonale e dei canneti, raggiungibili grazie ai kayak, mentre alle 10 i subacquei scenderanno sui fondali per recuperare i rifiuti depositati sul fondo del lago. La mattinata si chiuderà alle 12.30 con la pesatura del materiale raccolto, momento che ogni anno restituisce una fotografia concreta — e spesso impietosa — dello stato di salute dell’ecosistema lacustre.

La Rete Lago di Varese e Comabbio è nata nel 2023 dall’unione di associazioni del territorio con vocazioni diverse — ambientaliste, sportive e culturali — accomunate dall’obiettivo di tutelare e promuovere i due laghi. Il clean-up è una delle iniziative più visibili di questa rete, perché trasforma l’impegno ambientale in azione diretta e misurabile.

Chi vuole partecipare può presentarsi direttamente alla darsena di Cazzago Brabbia sabato mattina alle 9.00.