Sabato i funerali di Diocleziano “Diok” Toia

L'ultimo saluto al pilota rallysta, molto amato anche per il suo carattere, sarà nella città dove abitava

Cardano al Campo generico

La famiglia, gli amici, il mondo del motociclismo e del rally daranno sabato l’ultimo saluto a Diocleziano “Diok” Toia, il pilota – in moto e in auto – deceduto nella giornata di mercoledì all’età di 53 anni.

I funerali si terranno appunto sabato 14 marzo alle 10.00 nella chiesa parrocchiale della Natività di Maria Vergine (rione Cuoricino) a Cardano al Campo, preceduti dalla recita del Santo Rosario alle ore 09.30.

“Diok” era una figura molto nota tra gli appassionati di motori della provincia di Varese e non solo: aveva al suo attivo ben tre partecipazioni in moto alla Dakar, una delle competizioni più dure e prestigiose del motorsport mondiale, ma nel suo palmares aveva anche la vittoria nel 2008 al Raly dei Laghi, la prova di rally in auto sui monti del Varesotto.

Diocleziano Alessio Toia

 

Pubblicato il 12 Marzo 2026
