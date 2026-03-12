Sabato i funerali di Diocleziano “Diok” Toia
L'ultimo saluto al pilota rallysta, molto amato anche per il suo carattere, sarà nella città dove abitava
La famiglia, gli amici, il mondo del motociclismo e del rally daranno sabato l’ultimo saluto a Diocleziano “Diok” Toia, il pilota – in moto e in auto – deceduto nella giornata di mercoledì all’età di 53 anni.
I funerali si terranno appunto sabato 14 marzo alle 10.00 nella chiesa parrocchiale della Natività di Maria Vergine (rione Cuoricino) a Cardano al Campo, preceduti dalla recita del Santo Rosario alle ore 09.30.
“Diok” era una figura molto nota tra gli appassionati di motori della provincia di Varese e non solo: aveva al suo attivo ben tre partecipazioni in moto alla Dakar, una delle competizioni più dure e prestigiose del motorsport mondiale, ma nel suo palmares aveva anche la vittoria nel 2008 al Raly dei Laghi, la prova di rally in auto sui monti del Varesotto.
