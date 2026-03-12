Saronno dà l’ultimo saluto a monsignor Centemeri: funerali sabato nella chiesa prepositurale

La comunità di Saronno si prepara a dare l’ultimo saluto a monsignor Angelo Centemeri, storico prevosto della città scomparso mercoledì 11 marzo all’età di 96 anni. I funerali saranno celebrati sabato 14 marzo alle 10 nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo, dove per oltre venticinque anni ha curato la vita spirituale della città.

Per molti saronnesi don Angelo è stato molto più di un parroco: un punto di riferimento umano e spirituale capace di accompagnare la vita della comunità per generazioni. Nato a Sesto San Giovanni nel 1930, fu ordinato sacerdote nel 1955 nel Duomo di Milano da Giovanni Battista Montini, il futuro papa Paolo VI. Nel 1982 arrivò a Saronno come prevosto, incarico che avrebbe mantenuto fino al 2007, segnando profondamente la vita religiosa e sociale della città.

Durante il suo lungo ministero monsignor Centemeri è stato protagonista di molte iniziative che sono entrate nella storia recente di Saronno. Nel 1987 nacque Radio Orizzonti, pensata per raccontare la vita della comunità e dare voce alle realtà locali. Nel 2000, in occasione del Giubileo, venne avviata la mensa “Amici di Betania”, segno concreto di attenzione verso le persone più fragili.

Nel 2005 il Comune di Saronno gli conferì la Ciocchina, la massima benemerenza civica, riconoscendo il suo impegno per la città.

Dopo aver lasciato l’incarico di prevosto nel 2007, continuò il suo servizio come cappellano della casa di riposo Gianetti di Cassina Ferrara, dove abitava, e come docente all’Unitre, l’Università delle tre età. Anche negli ultimi anni non fece mai mancare la sua presenza nei momenti significativi della vita cittadina.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio e ricordi da parte di cittadini, istituzioni e realtà associative, segno dell’affetto che la città ha sempre nutrito nei confronti del suo storico prevosto.

Sabato mattina la comunità saronnese si ritroverà nella “sua” Prepositurale per accompagnare con la preghiera e la partecipazione l’ultimo saluto a una figura che ha segnato la storia recente della città e il percorso spirituale di tanti saronnesi.