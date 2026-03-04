Varese Solidale 2026 mette al centro il diritto alla salute

Varese Solidale torna anche nel 2026 e quest’anno ha deciso di puntare l’attenzione verso il problema della povertà sanitaria. Il programma dell’edizione 2026 prevede due giornate di eventi, il 15 e 16 maggio, realizzate in collaborazione con oltre 40 associazioni cittadine.

Un inizio di riflessione: il convegno sulla povertà sanitaria

La manifestazione prenderà il via il 15 maggio con il convegno dal titolo La povertà sanitaria, pensato per sensibilizzare i cittadini sul tema dell’accesso alle cure mediche per chi vive in condizioni di fragilità. “Curiamo la vita, celebriamo la speranza” sarà il motto di questo incontro, che coinvolgerà esperti e associazioni locali impegnate sul campo.

Durante il convegno, sarà presentato anche un nuovo libretto delle associazioni, che raccoglie e valorizza il lavoro svolto dalle realtà del territorio, uno strumento utile per orientarsi nella rete sociale di Varese.

La solidarietà in piazza: il Villaggio della Salute

Il 16 maggio, la giornata si animerà con i gazebo delle associazioni in corso Matteotti, dalle 10.00 alle 16.30, dove sarà possibile informarsi sulle numerose attività di volontariato e partecipare a iniziative di sensibilizzazione. In piazza San Vittore sarà invece allestito il “Villaggio della Salute”, un’iniziativa pensata per portare la prevenzione e l’informazione sanitaria direttamente alla cittadinanza, con punti informativi e la possibilità di effettuare esami sanitari di base.

La tradizionale cena solidale: un momento di incontro e di raccolta fondi

L’evento si concluderà sabato 16 maggio alle 20.00 con la cena solidale alla chiesa di Sant’Antonio alla Brunella. Un momento di festa da vivere insieme con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati a sostenere le 42 associazioni coinvolte in Varese Solidale.

Nel corso della serata si terrà anche l’estrazione della lotteria, il cui ricavato contribuirà a finanziare le attività delle associazioni. Le prenotazioni per la cena sono disponibili su Eventbrite, mentre le donazioni possono essere effettuate scrivendo a varesesolidale2024@gmail.com.

«Un cammino che si percorre insieme»

Varese Solidale è un’iniziativa che da undici anni abbraccia tutta la città. «Un cammino – commenta don Matteo Rivolta, responsabile di Varese Solidale – lungo tutto l’anno, che percorriamo insieme. A ogni edizione partecipano tante realtà che operano in contesti diversi, ognuna con la propria sensibilità. Riuscire a fare rete fare come in queste occasioni, non è mai scontato».

«Varese Solidale – ha poi aggiunto monsignor Gabriele Gioia – è una vetrina sulla ricchezza del volontariato a Varese, un’occasione di incontro, conoscenza e di creazione di legami. È fondamentale per sensibilizzare la cittadinanza e raccogliere le risorse necessarie a supportare il lavoro delle associazioni».

Il progetto è sostenuto anche dal Comune di Varese, come sottolineato dal sindaco Davide Galimberti e dall’assessore ai Servizi Sociali Roberto Molinari, che hanno definito questa iniziativa «tra le più importanti della città, che dimostra l’attenzione di Varese nei confronti della fragilità».