Varese, via Dandolo cambia alberi: via i bagolari malati, tornano i platani come trent’anni fa
Intervento del Comune. Già nel pomeriggio la messa a dimora dei nuovi alberi per ripristinare il filare storico
Cambio della guardia verde in via Dandolo a Varese. Nella giornata di oggi, martedì 17 marzo, gli operai del verde pubblico sono intervenuti per la rimozione di tre esemplari di bagolaro (Celtis australis), comunemente noti come “spaccasassi”, diventati pericolosi per la pubblica incolumità.
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La decisione, maturata a seguito delle verifiche tecniche, si è resa necessaria a causa di un’estesa infezione fungina da carie legnosa che ha compromesso irreparabilmente la stabilità delle piante alla base. I segni del cedimento erano già evidenti da tempo: un altro esemplare era ormai morto dal 2011, mentre un secondo albero si era spezzato alla base nell’agosto del 2025, fortunatamente senza causare danni a persone o cose.
Il ritorno alle origini
L’intervento non si limiterà all’abbattimento. Come anticipato dall’assessorato competente guidato da Nicoletta San Martino, la via tornerà alla sua fisionomia originaria. Al posto dei bagolari rimossi, verranno piantati cinque platani. Si tratta di un’operazione di ripristino storico: la via era infatti caratterizzata dai platani fino al 1991, anno in cui furono sostituiti proprio dai bagolari oggi rimossi.
Già dal pomeriggio di oggi inizieranno le operazioni di messa a dimora dei nuovi alberi sostitutivi. Con questo inserimento, via Dandolo recupererà l’allineamento e la tipologia arborea che l’aveva contraddistinta per decenni.
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