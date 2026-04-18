Il Varese sfida il Derthona, “Niente alibi, serve una risposta concreta e determinata”

È da più di un mese che il Varese non festeggia una vittoria. L’ultimo acuto biancorosso risale alla trasferta di Asti dello scorso 15 marzo, da allora sono arrivati i pareggi contro Gozzano e Sanrmese e le sconfitte contro Valenzana e Celle Varazze. Due punti in quattro gare sono un bottino davvero magro, a maggior ragione in un finale di stagione nel quale l’obiettivo playoff sarebbe ancora alla portata, ma continua ad allontanarsi passo falso dopo passo falso. Nelle ultime tre di campionato servirà mettersi in tasca il maggior numero di punti possibile, sperando che non facciano altrettanto le concorrenti, anche se la corsa ormai è ristretta al Chisola, con Biellese e Sestri che sembrano troppo lontane.

Proseguono in casa biancorossa le difficoltà legate alle indisposizioni. Romero e Qeros sono ormai fuori dai giochi per questo finale, Tentoni potrebbe tornare a disposizione, ma le squalifiche di Taina e Bertoni si aggiungono alle condizioni non ottimali di Bruzzone e Barzotti. Mister Andrea Ciceri non avrà così molte scelte a disposizione, almeno dal primo minuto.

«Siamo arrivati alla resa dei conti – le parole alla vigilia di mister Andrea Ciceri -: non è più il tempo di cercare alibi negli episodi, nella sfortuna o nelle assenze, ma è il momento di dare una risposta concreta e determinata. Siamo a un punto di non ritorno per agganciare i playoff e serve tutta la grinta tipica del Varese per allungare la nostra stagione. Ho piena fiducia in questo gruppo perché i ragazzi hanno dimostrato tutto l’anno di saper alzare la testa nei momenti difficili; domenica dovremo entrare in campo con la fame di chi vuole mangiare l’erba per raggiungere un obiettivo che, per questa maglia, vale tantissimo.»

«Affrontiamo un Derthona che ha qualità importanti, specialmente nel reparto offensivo, e che arriva da una vittoria esterna ottenuta con un atteggiamento molto solido – prosegue l’allenatore -. Non so se saranno spavaldi o più conservativi, ma dovremo prestare un’attenzione totale per evitare i cali di cinismo che ci hanno penalizzato ultimamente. Anche se le assenze pesano in termini di esperienza e rotazioni, chi scenderà in campo darà tutto; la differenza non la faranno le motivazioni altrui legate alla salvezza, ma la nostra capacità di fare la scelta giusta sotto porta e di approcciare la gara con lo spirito di chi non ha più intenzione di nascondersi».

DIRETTAVN – La gara è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 14.30 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.

SERIE D GIRONE A – XXXII GIORNATA

Club Milano – NovaRomentin; Gozzano – Chisola; Imperia – Sanremese; Ligorna – Biellese; Saluzzo – Celle Varazze; Sestri Levante – Asti; Vado – Cairese; Valenzana – Lavagnese; Varese – Derthona.

CLASSIFICA: Vado 69; Ligorna 65; Biellese 64; Biellese, Sestri Levante 54; Chisola 49; Varese 47; Sanremese, Valenzana, Saluzzo 42; Imperia 39; Derthona 38; Cairese 3; Club Milano 36; Celle Varazze 35; Gozzano 33; Asti 31; Lavagnese 27; NovaRomentin (-5) 16.

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Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.