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Saronno/Tradate

Notte di paura a Turate, 30enne in ospedale dopo un’aggressione

Sull’episodio sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Cantù per chiarire dinamica e responsabilità della violenta aggressione avvenuta in centro a poca distanza dal Municipio

Ambulanza notte

Momenti di paura questa notte a Turate, per una violenta aggressione ai danni di un giovane uomo. E’ successo quando mancavano pochi minuti alla mezzanotte in via Tinelli 5, una via del centro a poca distanza dal Municipio. Nell’aggressione è rimasto ferito un 30enne.

Sul posto sono intervenuti in codice rosso, quello della massima urgenza,  soccorsi sanitari con un’ambulanza e il suporto dell’auto medica.

Le condizioni del ferito hanno richiesto il trasporto in ospedale in codice giallo. Il paziente è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Legnano.

Sul luogo dell’aggressione sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Cantù, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare eventuali responsabili.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle circostanze dell’aggressione né sulle cause che l’hanno scatenata. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per chiarire quanto accaduto. (immagine di repertorio)

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Pubblicato il 09 Aprile 2026
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