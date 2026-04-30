Oltre mille studenti in gara per il concorso “LIBRIamoCI” a Varese

La creatività degli studenti varesini torna protagonista al Teatro di Varese per la diciottesima edizione di “LIBRIamoCI”, il concorso di scrittura e arte promosso dall’Istituto Comprensivo Varese 5. Mercoledì 20 maggio, dalle ore 9:30 alle 12:30, la platea di Piazza della Repubblica ospiterà la premiazione dei migliori lavori selezionati tra quasi mille partecipanti, in un appuntamento che celebra la capacità dei più giovani di osservare il mondo con sguardo critico e originale.

I numeri di un’edizione da record

L’edizione 2025/2026 ha visto una partecipazione straordinaria che ha coinvolto l’intero istituto. In totale, sono stati 498 gli studenti della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” e delle classi quinte delle scuole primarie che si sono messi alla prova con la scrittura creativa. Accanto ai testi narrativi, il concorso ha visto fiorire anche la vena artistica degli alunni, con ben 527 partecipanti che hanno presentato elaborati grafico-pittorici, confermando “LIBRIamoCI” come uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del panorama scolastico cittadino.

La selezione e il tema proustiano

Il tema scelto per questa diciottesima edizione prende spunto da una celebre riflessione di Marcel Proust: “Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi”. Su questa traccia si sono misurati i ragazzi, cercando di offrire una prospettiva inedita sulla realtà circostante. La selezione dei lavori non è stata semplice per le commissioni: una giuria di esperti, presieduta dalla dottoressa Sarah Pellizzari Rabolini, ha scelto i 40 testi narrativi più significativi, mentre un’altra giuria tecnica ha individuato i 20 elaborati grafici che si sono distinti per tecnica e originalità.

La premiazione al Teatro di Varese

L’evento di mercoledì 20 maggio rappresenterà il coronamento di un lungo percorso didattico e creativo. La scelta del Teatro di Varese come cornice della manifestazione sottolinea la volontà dell’Istituto Comprensivo 5 di dare il massimo risalto ai talenti degli studenti, portando le loro opere fuori dalle aule scolastiche per condividerle con la cittadinanza. Il motto della rassegna, “Chi legge vola alto”, accompagnerà la mattinata di festa dedicata alla letteratura e all’arte visiva.