Silvio Pezzotta unisce il centrodestra di Somma Lombardo
Fumata bianca per la coalizione che scioglie le riserve a due settimane dalla presentazione delle liste
L’unità del centrodestra a Somma Lombardo porta il nome di Silvio Pezzotta.
Lo storico esponente di Forza Italia è la figura che è riuscita a ricomporre il quadro politico della coalizione ottenendo quella compattezza che era stata la condizione necessaria per la sua disponibilità. L’intesa definitiva è arrivata nella riunione nel pomeriggio di oggi, sabato 11 aprile, conclusasi poco prima dell’ora di cena, mettendo fine a un lungo periodo di stallo e trattative estenuanti. Una situazione logorante, che aveva portato Piero Cesare Iametti a fare un passo indietro dal ruolo di candidato sindaco.
La coalizione si presenta ora con un fronte ampio che comprende Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Udc, Lombardia Ideale, Noi Moderati, a loro dovrebbero aggiungersi anche le civiche Somma Sì e Uniti per Somma. A sbloccare la situazione è stato anche il passo indietro di Daniele Consonni, presidente del circolo locale di Fratelli d’Italia. Come aveva già fatto con Iametti (Lombardia Ideale), la rinuncia di Consonni al vertice della coalizione ha permesso di evitare una possibile rottura e anzi convergere su un’unica figura di riferimento nella sfida al centrosinistra, che candida vicesindaco uscente Stefano Aliprandini, e ad Azione, che invece punta su Dario Pulli.
Il centrodestra può quindi finalmente entrare nel vivo della competizione elettorale quando mancano quattordici giorni alla consegna ufficiale delle liste (il termine è quello del 25 aprile, un mese prima della chiamata alle urne). Il voto per la fascia tricolor è infatti fissato per domenica 24 e lunedì 25 maggio.
La candidatura di Pezzotta sarà ufficializzata domani, domenica 12, in una conferenza stampa convocata alle 10.
Nel corso della serata è arrivato l’annuncio da parte delle segreterie.
“La coalizione di centrodestra ha deciso in modo convinto e unitario di sostenere Silvio Pezzotta come candidato sindaco a Somma Lombardo”. A dare l’annuncio ufficiale i segretari provinciali di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Lombardia Ideale e Noi Moderati. Pezzotta, figura conosciuta e apprezzata trasversalmente in città, con esperienze importanti nel mondo sociale e sportivo di Somma Lombardo, raccoglie con entusiasmo la sfida per dare un’alternativa all’Amministrazione uscente di centrosinistra. “Ringrazio la coalizione di centrodestra per la stima e la fiducia e mi metto da subito a disposizione di tutti con spirito di servizio e una forte motivazione” la prima dichiarazione del neocandidato sindaco.
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