Silvio Pezzotta unisce il centrodestra di Somma Lombardo

L’unità del centrodestra a Somma Lombardo porta il nome di Silvio Pezzotta.

Lo storico esponente di Forza Italia è la figura che è riuscita a ricomporre il quadro politico della coalizione ottenendo quella compattezza che era stata la condizione necessaria per la sua disponibilità. L’intesa definitiva è arrivata nella riunione nel pomeriggio di oggi, sabato 11 aprile, conclusasi poco prima dell’ora di cena, mettendo fine a un lungo periodo di stallo e trattative estenuanti. Una situazione logorante, che aveva portato Piero Cesare Iametti a fare un passo indietro dal ruolo di candidato sindaco.

La coalizione si presenta ora con un fronte ampio che comprende Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Udc, Lombardia Ideale, Noi Moderati, a loro dovrebbero aggiungersi anche le civiche Somma Sì e Uniti per Somma. A sbloccare la situazione è stato anche il passo indietro di Daniele Consonni, presidente del circolo locale di Fratelli d’Italia. Come aveva già fatto con Iametti (Lombardia Ideale), la rinuncia di Consonni al vertice della coalizione ha permesso di evitare una possibile rottura e anzi convergere su un’unica figura di riferimento nella sfida al centrosinistra, che candida vicesindaco uscente Stefano Aliprandini, e ad Azione, che invece punta su Dario Pulli.

Il centrodestra può quindi finalmente entrare nel vivo della competizione elettorale quando mancano quattordici giorni alla consegna ufficiale delle liste (il termine è quello del 25 aprile, un mese prima della chiamata alle urne). Il voto per la fascia tricolor è infatti fissato per domenica 24 e lunedì 25 maggio.

La candidatura di Pezzotta sarà ufficializzata domani, domenica 12, in una conferenza stampa convocata alle 10.

Nel corso della serata è arrivato l’annuncio da parte delle segreterie.