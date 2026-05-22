A Gallarate le celebrazioni “dal basso” della Repubblica

A Gallarate un sabato … aspettando il 2 giugno: per la Festa della Repubblica un gruppo di cittadini, con il coordinamento della Associazione Mazziniana Italiana, ha organizzato una mattina di celebrazione, con un “pranzo tricolore” e la deposizione di fiori davanti alla targa storica che ricorda Giacomo Matteotti, nella via a lui dedicata a Gallarate, subito dopo la guerra e la caduta del fascismo.

La cerimonia alla targa “si terrà sabato 23 maggio alle ore 12,45 e sarà caratterizzata da un breve discorso della prof. Guja Baldazzi, presidente di Anpi Gallarate. È prevista la partecipazione di una rappresentanza degli allievi del vicino Istituto Scolastico Giovanni Falcone”.

“Il presidente del Consiglio Comunale ci ha cortesemente scritto, assicurandoci che farà il possibile per esserci, unendosi alle consigliere e ai consiglieri che già hanno confermato la loro presenza”.

Per quanto riguarda le forze politiche cittadine e le liste civiche, è giunta l’adesione di esponenti di Partito Democratico, Città è Vita, Obiettivo Comune Gallarate, Più Gallarate, Alleanza Verdi Sinistra, Italia dei Valori e PSI, saranno presenti anche esponenti del M5S”

”Questa cerimonia segna l’inizio delle nostre celebrazioni per la Festa della Repubblica, in occasione dell’80° anniversario del Referendum Istituzionale con il quale i cittadini italiani hanno scelto di trasformare l’Italia abolendo la monarchi”..

Dopo la deposizione dei fiori ci sarà, all’interno dell’Istituto Falcone, un breve ricordo degli importanti avvenimento che caratterizzarono quella stagione di grandi riforme a un anno dalla Liberazione della nostra città, compreso l’importante novità del voto alle donne, cui sono stati dedicati anche diversi momenti di approfondimento nei mesi scorsi, nell’80esimo anniversario del primo voto.

“Ricorderemo il primo voto delle donne, le prime due consigliere elette, il primo sindaco democraticamente eletto dopo più di vent’anni di dittatura, i nostri rappresentanti alla Costituente, la scelta della grandissima maggioranza dei cittadini gallaratesi per la Repubblica”.

Seguirà, nel ristorante della Scuola Alberghiera, un Pranzo Popolare, andato esaurito.