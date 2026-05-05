A MalpensaFiere un Hub dedicato all’avvio d’impresa

Un giornata imperdibile per aspiranti imprenditori e per chiunque voglia esplorare il mondo dell’impresa: giovedì 14 maggio, a partire dalle ore 9, MalpensaFiere a Busto Arsizio ospiterà il Focus Day Nuove Imprese 2026, promosso dal Punto Nuova Impresa dalla Camera di Commercio di Varese, in collaborazione con enti, ordini professionali e associazioni di categoria del territorio.

L’evento è rivolto a chi desidera avviare un’attività imprenditoriale e cerca strumenti concreti, orientamento e occasioni di confronto diretto con esperti. Al centro della giornata, la possibilità di ricevere assistenza individuale tramite desk informativi dedicati a tutti gli aspetti chiave dell’avvio d’impresa: dalla definizione del business plan agli adempimenti amministrativi, dalla scelta della forma giuridica agli aspetti fiscali e previdenziali, fino ai temi della sicurezza, del credito, degli incentivi e dell’innovazione.

Tra le principali novità dell’edizione 2026, particolare attenzione sarà dedicata al settore agricolo, sempre più attivo anche tra le nuove generazioni. Un corner tematico offrirà approfondimenti sulle opportunità legate alle startup agricole, con indicazioni pratiche per chi intende avviare attività innovative in ambito agroalimentare, sostenibile e multifunzionale. Spazio anche all’home food, fenomeno in crescita che consente di trasformare la passione per la cucina in una microimpresa domestica. Durante il Focus Day sarà possibile approfondire il quadro normativo e i requisiti necessari per avviare questa attività in modo regolare, cogliendo un’opportunità particolarmente interessante per chi desidera conciliare vita privata e lavoro. Non mancheranno inoltre altri corner tematici dedicati, tra gli altri, alle strutture ricettive extralberghiere e ai servizi per l’innovazione e la digitalizzazione.

Inoltre, sarà prevista una sessione di testimonianze di startup varesine operanti in diversi settori: una startup innovativa specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi integrati ai droni commerciali per la consegna e il prelievo automatico; un atelier di design tessile sostenibile che crea pezzi unici recuperando materiali pregiati e organizza workshop creativi; e una nuova realtà che offre servizi di consulenza strategica e marketing volti all’innovazione d’impresa e al sostegno dell’imprenditoria femminile. “Con il Focus Day vogliamo rafforzare la cultura dell’imprenditorialità e offrire strumenti concreti a chi desidera mettersi in proprio – sottolinea il presidente della Camera di Commercio di Varese, Mauro Vitiello –. La scelta di confermare oltre al consueto appuntamento autunnale anche un Focus Day primaverile, nasce dalla volontà di essere ancora più vicini ai territori, offrendo occasioni concrete di incontro, informazione e ispirazione a chi sta valutando di mettersi in proprio. L’attenzione a settori come l’agricoltura e l’home food risponde inoltre all’esigenza di intercettare nuove tendenze e sostenere modelli di impresa innovativi, accessibili e radicati nel territorio”.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online sul sito della Camera di Commercio di Varese.

Per ulteriori informazioni sul Focus Day è possibile consultare il seguente link.