Due ragazzi italiani arrestati in Svizzera, in auto 50 grammi di cocaina
Sono stati fermati in territorio di Mendrisio da agenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
Un 19enne e un 17enne, entrambi cittadini italiani residenti in Italia, sono stati arrestati in Svizzera per violazione della legge sugli stupefacenti.
Lo comunicano il Ministero pubblico, la Magistratura dei minorenni, la Polizia cantonale e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). I due giovani, che si trovavano a bordo di una vettura con targhe italiane, sono stati fermati da collaboratori dell’UDSC il 12 maggio 2026, poco dopo le 17.30, in territorio di Mendrisio. La perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire circa 50 grammi di cocaina.
Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di infrazione aggravata, subordinatamente semplice, alla Legge federale sugli stupefacenti e di infrazione alla Legge federale sugli stranieri.
L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Veronica Lipari e dalla Magistratura dei minorenni.
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