Varese News

Varese Laghi

Venti panetti di hascisc in casa, arrestato ventenne varesino

L'operazione della Squadra Mobile ha consentito di recuperare un discreto quantitativo di droga

Generico 04 May 2026

Vent’anni, ma con un bel deposito di droga in casa: venti panetti di hashish. Protagonista un cittadino italiano, colto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione, condotta a Varese dagli agenti della Squadra Mobile nell’ambito di mirati servizi per il contrasto al narcotraffico e ai reati predatori, ha permesso di individuare con precisione il luogo in cui era occultato il carico di droga. La perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento e al sequestro di quaranta panetti di hashish; all’interno dell’immobile sono stati inoltre rinvenuti denaro contante e materiale per la pesatura e il confezionamento della droga, elementi che confermano l’esistenza di un’articolata attività illecita.

Durante l’irruzione, gli agenti hanno attuato una manovra di accerchiamento per chiudere ogni via di fuga. Il ventenne, vistosi scoperto, ha tentato di sbarazzarsi dello stupefacente lanciando una busta della spesa verso una fitta area boschiva limitrofa. Il tentativo è stato però vanificato dai poliziotti appostati lungo il perimetro dello stabile, che hanno prontamente recuperato l’involucro contenente l’intero quantitativo di hashish.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato portato in carcere a Varese, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 06 Maggio 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.