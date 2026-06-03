Si è spento Giovanni Coppola, una vita al servizio del rione di Bizzozero

Si è spento nel pomeriggio di martedì 2 giugno Giovanni Coppola, figura discreta e generosa del quartiere di Bizzozero a Varese, dove aveva scelto di costruire la sua vita a partire dal 1961, dopo aver lasciato la natia Ariano Irpino.

Aveva novant’anni, e dietro di sé ha lasciato una storia fatta non di gesti eclatanti, ma di quella dedizione quotidiana che tiene insieme le comunità: come bigliettaio nei servizi di trasporto pubblico, poi come bidello nella scuola primaria Guglielmo Marconi, e infine — una volta andato in pensione — come volontario instancabile. Ha aperto e chiuso per anni il parco giochi Pompeo Cambiasi, curato la scalinata che porta alla Grotta di Lourdes, tenuto in ordine il verde della casa parrocchiale e il cortile dell’oratorio, e da ultimo si era dedicato a ripulire dalle erbacce le vie del centro storico di Bizzozero. Servizi umili, invisibili, ma tanto preziosi da meritargli il riconoscimento del cavalierato della Croce di Georgia.

Negli ultimi mesi le sue condizioni di salute si erano rapidamente aggravate. Era stato ricoverato all’ospedale di Circolo il 25 maggio, dove è deceduto.

A darne l’annuncio sono il figlio Raffaele — presidente del CircoloBizzozero, anima del portale Bizzozero.net e grande amico della redazione di VareseNews — insieme alla nuora Monica e alle nipoti Alice e Vittoria. Una famiglia radicata nel quartiere, che di Giovanni Coppola porta avanti lo stesso attaccamento alla comunità, espresso però con gli strumenti del nostro tempo.

La camera ardente è allestita presso la Casa funeraria Isella di viale Luigi Borri 267, con orario 08:30–18:00. I funerali saranno celebrati giovedì 4 giugno 2026 alle 15 nella chiesa parrocchiale dei Santi Martiri Evasio e Stefano di Bizzozero, preceduti dalla recita del Santo Rosario. Al termine, la salma sarà tumulata nel camposanto rionale di via Portorose.

Alla famiglia Coppola le condoglianze della redazione di VareseNews.

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