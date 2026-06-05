Si scaldano i motori a Busto Arsizio per il “4° Formula Driver AiCS”
La manifestazione automobilistica in programma domenica 7 giugno porterà nel comparto industriale più di sessanta vetture da competizione provenienti da tutto il Nord Italia in memoria di Giancarlo Biasuzzi
Torna la velocità e lo spettacolo dei motori nella zona industriale di Busto Arsizio. Domenica 7 giugno le strade del comparto produttivo cittadino ospiterà la manifestazione automobilistica “4° Formula Driver AiCS”. L’evento, entrato ormai nel calendario fisso degli appassionati della provincia, è dedicato per la terza volta alla memoria di Giancarlo Biasuzzi, storico meccanico, preparatore e pilota di Gallarate che tra gli anni Settanta e Ottanta ha scritto pagine importanti del rallysmo locale.
Il programma e le vetture in gara
L’iniziativa è organizzata dall’associazione bustocca Junior Jolly Historic, in collaborazione con Racing Off Road e AiCS (Associazione Italiana Cultura Sport), e può contare sul patrocinio e sul contributo dell’Amministrazione comunale. Trattandosi della sesta tappa di un campionato AiCS che comprende in totale 9 appuntamenti, la competizione richiamerà a Busto piloti provenienti da tutto il Nord Italia. Ai nastri di partenza sono attese più di sessanta auto da competizione, suddivise tra vetture storiche, modelli di ultima generazione e prototipi.
I motori si accenderanno la mattina presto: il programma della giornata prevede infatti le verifiche tecniche delle auto alle ore 8:00, mentre l’inizio ufficiale della gara è fissato per le ore 9:30. Le sfide decisive per la classifica scatteranno con le finali delle ore 14:00, che guideranno il pubblico fino al momento delle premiazioni sul podio, in programma per le ore 17:00.
Il circuito e l’area paddock
Il teatro della corsa sarà un circuito cittadino ricavato tra le strade della zona industriale. La linea di partenza verrà allestita in via Stefano Ferrario, punto dal quale i piloti si lanceranno per affrontare il tracciato che si snoderà attraverso via Massari Marzoli, via Marcello Candia e via Baden Powell. Il traguardo finale rimarrà sempre in via Stefano Ferrario, chiudendo così un anello tecnico e impegnativo.
Per l’occasione, viale dell’Industria cambierà completamente volto trasformandosi nel cuore pulsante della manifestazione per scuderie e spettatori. Lungo il vialone sarà infatti allestito il paddock ufficiale con i box delle auto in gara, dove appassionati e curiosi potranno osservare da vicino il lavoro di piloti e meccanici. L’area dei box sarà inoltre arricchita da numerosi stand tematici e da diversi food truck per il ristoro durante l’intera giornata.
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