Ultimo appuntamento del cineforum: in programma a Cuveglio “Il maestro che promise il mare”
Venerdì 5 giugno si conclude la rassegna cinematografica promossa dal Comune di Cuveglio in collaborazione con FilmStudio90. In programma la proiezione del film di Patricia Font, un’opera intensa ambientata durante la guerra civile spagnola. Al termine incontro e dibattito con il regista e critico cinematografico Alessandro Leone
Si chiude venerdì 5 giugno la rassegna di cineforum organizzata dal Comune di Cuveglio in collaborazione con FilmStudio90, realtà da oltre trent’anni impegnata nella diffusione e nella promozione della cultura cinematografica sul territorio.
Dopo il successo registrato nelle prime tre serate, che hanno visto una significativa partecipazione di pubblico, il quarto e ultimo appuntamento proporrà la visione del film Il maestro che promise il mare, diretto dalla regista Patricia Font.
L’opera, ambientata negli anni della guerra civile spagnola, racconta una storia intensa e toccante attraverso la figura di un insegnante capace di lasciare un segno profondo nella vita dei propri alunni. Il film affronta temi come la memoria, l’educazione e la trasmissione dei valori, intrecciando dolore e speranza in un racconto delicato che invita a riflettere sull’importanza di preservare il ricordo del passato.
La proiezione avrà inizio alle ore 20.45 nella sala polivalente di Cuveglio, in via per Duno 4, con accesso da piazza Marconi. L’ingresso sarà libero e gratuito.
Ad arricchire la serata sarà la presenza di Alessandro Leone, che accompagnerà il pubblico con una presentazione introduttiva e guiderà il momento di confronto e approfondimento al termine della visione.
L’iniziativa rappresenta l’ultimo tassello di una rassegna che ha saputo coniugare intrattenimento e riflessione, confermando l’interesse della comunità per il cinema d’autore e per gli appuntamenti culturali proposti sul territorio.
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