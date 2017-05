Comincia il weekend “Varesesolidale”e si parte con Iacchetti

Enzo Iacchetti ai Giardini Estensi (inserita in galleria)

“Aggiungi un pAsto a tavola” la cena solidale che si tiene sul sagrato della basilica di san Vittore a Varese, nell’edizione 2017 è diventata più grande.

Comincia infatti giovedì 4 maggio alle 21 con lo spettacolo di Enzo Iacchetti “Intervista confidenziale”, proprio nella tensostruttura di piazza San Vittore che ospiterà la cena due giorni dopo.

Uno spettacolo speciale, che vedrà interagire anche il pubblico, e sarà sicuramente un’occasione molto significativa per tutto il mondo del volontariato.

LEGGI L’INTERVISTA SULLA SERATA A ENZO IACCHETTI

In quella serata, gli organizzatori gli tributeranno inoltre il “Varesevive Award per lo spettacolo”: un riconoscimento non solo alla carriera, come esponente di successo del territorio varesino nel mondo dello spettacolo, ma anche per la sensibilità da lui sempre dimostrata verso il sociale e le associazioni di volontariato.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito: naturalmente, sono bene accette le offerte a Varesesolidale, a sostegno, quest’anno, delle associazioni che si occupano di distribuzione di alimenti e dell’avviamento allo sport di persone diversamente abili. Poichè il meteo prevede brutto, la tensostruttura sarà interamente protetta anche con pareti perimetrali e, in caso di freddo eccessivo, potrà essere opportunamente riscaldata.

Il clou degli eventi sarà poi sabato 6, con tutta la giornata di volontariato in piazza e in corso Matteotti, e poi la cena “Aggiungi un pAsto a tavola“, a cui si partecipa su prenotazione: per rendere più facile l’acquisto dei biglietti per la cena del 6 maggio 2017 sarà presente in Piazza del Podestà un gazebo Varesesolidale fino al 4 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e il giorno 5 maggio dalle 10.00 in poi.

Domenica 7 maggio alle 21 sarà la serata dedicata al teatro sacro. In occasione del mese mariano, presso la tensostruttura, verrà proposto il reading, con accompagnamento musicale, del testo “Vita di Maria” di Rainer Maria Rilke. Lo spettacolo curato ed interpretato da Claudia Donadoni e Sergio Stefini, racconta la vita di Maria attraverso le liriche del poeta boemo e alcuni passaggi tratti dai Vangeli Apocrifi. Le musiche, eseguite dal vivo sono in parte composte appositamente per il testo di Rilke dal maestro Giovanni Bataloni; altre sono elaborazioni di temi gregoriani e corali luterane. L’ingresso è libero, e lo spettacolo si terrà anche in caso di maltempo essendo la tensostruttura interamente chiudibile ed anche riscaldabile.